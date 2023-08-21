Нацагенція Zdorovi передала гумдопомогу лікарням Луганщини, які приймають вимушених переселенців

Національна агенція гуманітарної допомоги Zdorovi передала гумдопомогу лікарням Луганської області, які приймають вимушених переселенців з окупованих територій.

Як повідомляється у пресрелізі Zdorovi, ліки та вироби медичного призначення отримали, зокрема, лікарні Станично-Луганської селищної громади.

За словами засновниці Zdorovi Наталії Тулінової, доставка гуманітарної допомоги в Луганську область - одне з найскладніших завдань для логістичного центру Zdorovi.

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну команда Zdorovi виконала 1835 запитів про допомогу від 945 медичних закладів із різних областей України, зокрема прифронтових і деокупованих територій та зони бойових дій.

Загальний обсяг переданих медичних вантажів на цей момент сягнув 1007 тонн.

Zdorovi співпрацює з міжнародними партнерами, серед яких MedShare, Embrace, Razom for Ukraine, Nova Ukraine, Americares, USAID, Philips та інші благодійні фонди й організації.