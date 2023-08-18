Українські військові медики витягли хвостовик міни з тіла військовослужбовця

Українські військові медики в одному з прифронтових шпиталів витягли хвостовик міни з тіла військовослужбовця, повідомляє командування Медичних сил Збройних сил України.

"При дообстеженні лікарями одного з прифронтових шпиталів у тілі пораненого було виявлено сторонній предмет, контури якого нагадували хвостовик міни. На місце було викликано бригаду саперів, які після дослідження засвідчили, що сторонній предмет можна видалити безпечно", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Після дослідження лікарі ухвалили рішення про оперативне втручання та видалення хвостовика.

"Зараз самопочуття пацієнта стабільне. Фахівці Медичних сил готують його до подальшої медичної евакуації та реабілітації", - зазначили в Медсилах.