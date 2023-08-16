Медицина

20:19 16.08.2023

Держлікслужба заборонила використання трьох препаратів, через які могли постраждати пацієнти лікарні в Дніпрі

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Держлікслужба заборонила використання трьох препаратів, через які могли постраждати пацієнти лікарні в Дніпрі

Держслужба з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила використовувати кілька серій трьох препаратів, які могли призвести до побічних дій у Міській багатопрофільній клінічній лікарні матері і дитини ім. М.Ф. Руднєва в Дніпрі.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своєму сайті, усім суб'єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування цих лікарських засобів, слід невідкладно перевірити наявність зазначених серій та вилучити їх.

Як повідомлялося, напередодні в лікарні 11 пацієнтів, зокрема п'ятеро дорослих і шестеро дітей, зазнали тяжкої побічної реакції на медичні препарати, що застосовувалися під час проведення оперативних втручань. Двоє пацієнтів, зокрема дитина, померли.

 

 

Теги: #заборона #ліки #тимчасова

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