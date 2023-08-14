Медицина

17:27 14.08.2023

В Ізраїлі збережуть медстрахування українців - Кулеба за результатами розмови з ізраїльським колегою

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В Ізраїлі збережуть медстрахування українців - Кулеба за результатами розмови з ізраїльським колегою

Глава МЗС України Дмитро Кулеба за результатами розмови з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном повідомив, що медичне страхування для українців в Ізраїлі залишиться, проблема буде вирішена найближчим часом.

"Я поговорив з Елі Коеном. Він запевнив мене, що медичне страхування для українців в Ізраїлі залишиться; проблема буде вирішена найближчим часом. Я дякую своєму ізраїльському колезі, який особисто цим займається. Ми також обговорили ширший двосторонній порядок денний", - написав Кулеба у твіттері.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що громадяни України, які перебувають в Ізраїлі, зокрема й біженці, втратили право отримувати безоплатну медичну допомогу через неузгоджені дії Міністерства соціального забезпечення, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства фінансів після рішення канцелярії прем'єра Ізраїлю від 1 липня.

 

Теги: #ізраїль #медстрахування #кулеба

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