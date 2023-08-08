Центр реабілітації "Реабіцентр" відкриється на базі Інституту травматології та ортопедії НАМНУ

Центр реабілітації "Реабіцентр" відкриється на базі оновленого відділення реабілітації Інституту травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України (НАМНУ).

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, завдяки відкриттю центру послуги з активної реабілітації зможуть отримувати 1000 поранених на рік (включно з амбулаторною допомогою).

Центр стане першим проєктом ініціативи "Реабіцентр", заснованої БФ родини Довгих "Можемо разом". Тристоронній меморандум про відкриття центру фонд підписав із МОЗ та Інститутом травматології та ортопедії.

Послуги з реабілітації в центрі надаватимуть безоплатно в рамках Програми медичних гарантій (ПМГ).

МОЗ не уточнює дати відкриття центру.

Наразі на послуги з реабілітації пацієнтів за відповідними пакетами медичної допомоги станом на серпень 2023 року НСЗУ законтрактувала 421 медзаклад.