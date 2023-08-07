Медицина

11:51 07.08.2023

Стартував проєкт ТЧХУ та Данського Червоного Хреста з підтримки психічного здоров'я постраждалих від війни

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Стартував проєкт ТЧХУ та Данського Червоного Хреста з підтримки психічного здоров'я постраждалих від війни

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) і Данський Червоний Хрест реалізують новий проєкт для підтримки психічного здоров'я постраждалих від війни, розв'язаної Російською Федерацією.

"Команда Департаменту реабілітації та підтримки Українського Червоного Хреста спільно з Данським Червоним Хрестом розпочала впровадження нового проєкту – надання групового та індивідуального консультування, а також проведення психоедукаційних сесій для населення, що постраждали через війну в Україні", - повідомило ТЧХУ в понеділок у фейсбуці.

Як пояснили в ТЧХУ, психоедукаційні сесії, або психоедукація, - це надання людям повної достовірної інформації про те, як самостійно подолати стрес в умовах невизначеності, та в яких випадках необхідно звернутися по допомогу до фахівця.

Мета проєкту - допомогти людям подолати стрес, пережити наслідки кризових подій, запобігти розвитку психічних розладів, отримати доступ до якісної підтримки.

Програма стартувала в Дніпрі з п’ятиденного тренінгу з консультування для майбутніх консультантів Українського Червоного Хреста та психологів із Миколаєва, Запоріжжя та Дніпра. Завдяки тренінгу учасники змогли оновити наявні й отримати нові знання та навички щодо проведення консультативних сесій на тему психічного здоров'я. Окрему увагу було приділено темам, які стосуються випадків, пов'язаних із сексуальним і гендерним насиллям або ризиком для життя людини.

Досвідчені тренерки Бетан МакЕвой та Ольга Мохна з Данського Червоного Хреста, а також їхні колеги з ТЧХУ Ден Гуменний та Наталя Яроцька підготували першу команду консультантів, яка вже розпочала свою діяльність. У Дніпрі проведено першу сесію для літніх людей.

У ТЧХУ уточнили, що консультанти Червоного Хреста надаватимуть тільки базову підтримку, тобто в тих випадках, коли людина сама здатна впоратися зі стресом.

Проєкт реалізується у межах Національної програми з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.

 

Теги: #тренінг #психічне_здоровя #тчху

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