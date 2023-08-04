Дозвіл переливати кров пораненим воїнам бойовими медиками на дошпитальному етапі може збільшити потребу в крові І групи з негативним резусом, прогнозує директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновації Міністерства охорони здоров'я України Василь Стрілка.

"Активніше використання крові на дошпитальному етапі збільшить запит на кров. Насамперед, на першу групу "мінус", тому що вона універсальна і її можна переливати всім", - сказав він у ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Стрілка закликав усіх, хто має таку кров, стати її донором.

"Станьте донорами, починайте здавати кров, тому що потреби лише зростатимуть, але це зростання і забезпечення дає нам надію і впевненість у тому, що ми врятували більшу кількість життів", - сказав він.

Як наголосив Стрілка, позиція МОЗ ґрунтується на отриманих за останній рік висновках.

"Рік тому МОЗ затвердило спеціальний наказ "Стандарт лікування геморагічного шоку і крововтрати на шпитальному і дошпитальному етапі". Півтора - два роки тому кров можна було передавати виключно до лікарень", - сказав він.

Стрілка також повідомив про вже підготовлену певну кількість бригад, які можуть переливати кров під час евакуації.

"Коли в машині, що транспортує пораненого, є бойовий медик, тобто людина, яка спеціально навчена і готова рятувати життя, але не має медичної освіти, якщо в неї є холодильник із кров'ю першої групи "мінус", вона її застосовує. Тобто в цьому випадку вона робить усе для порятунку життя в умовах, в яких вона може врятувати життя", - сказав він.

"Наша позиція полягає в тому, що коли виникає якась конкретна ситуація, ця людина повинна мати право рятувати життя, і вона повинна бути захищеною нами як державою, щоб потім до неї не виникало запитань, чому вона скористалася наявним ресурсом для порятунку життя, і з якихось формальних питань", - сказав він.

Стрілка також повідомив, що до курсу підготовки бойових медиків уже включено питання трансфузіології. "Це кількаденний навчальний курс, тому що ми говоримо про першу групу крові "мінус", яка є універсальною", - сказав він, додавши, що процес доставки крові на фронт налагоджено з початку війни.