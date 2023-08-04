Медицина

15:47 04.08.2023

Переливання крові бойовими медиками на дошпитальному етапі збільшить потребу в крові групи І (-) – представник МОЗ

2 хв читати
Переливання крові бойовими медиками на дошпитальному етапі збільшить потребу в крові групи І (-) – представник МОЗ

Дозвіл переливати кров пораненим воїнам бойовими медиками на дошпитальному етапі може збільшити потребу в крові І групи з негативним резусом, прогнозує директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновації Міністерства охорони здоров'я України Василь Стрілка.

"Активніше використання крові на дошпитальному етапі збільшить запит на кров. Насамперед, на першу групу "мінус", тому що вона універсальна і її можна переливати всім", - сказав він у ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Стрілка закликав усіх, хто має таку кров, стати її донором.

"Станьте донорами, починайте здавати кров, тому що потреби лише зростатимуть, але це зростання і забезпечення дає нам надію і впевненість у тому, що ми врятували більшу кількість життів", - сказав він.

Як наголосив Стрілка, позиція МОЗ ґрунтується на отриманих за останній рік висновках.

"Рік тому МОЗ затвердило спеціальний наказ "Стандарт лікування геморагічного шоку і крововтрати на шпитальному і дошпитальному етапі". Півтора - два роки тому кров можна було передавати виключно до лікарень", - сказав він.

Стрілка також повідомив про вже підготовлену певну кількість бригад, які можуть переливати кров під час евакуації.

"Коли в машині, що транспортує пораненого, є бойовий медик, тобто людина, яка спеціально навчена і готова рятувати життя, але не має медичної освіти, якщо в неї є холодильник із кров'ю першої групи "мінус", вона її застосовує. Тобто в цьому випадку вона робить усе для порятунку життя в умовах, в яких вона може врятувати життя", - сказав він.

"Наша позиція полягає в тому, що коли виникає якась конкретна ситуація, ця людина повинна мати право рятувати життя, і вона повинна бути захищеною нами як державою, щоб потім до неї не виникало запитань, чому вона скористалася наявним ресурсом для порятунку життя, і з якихось формальних питань", - сказав він.

Стрілка також повідомив, що до курсу підготовки бойових медиків уже включено питання трансфузіології. "Це кількаденний навчальний курс, тому що ми говоримо про першу групу крові "мінус", яка є універсальною", - сказав він, додавши, що процес доставки крові на фронт налагоджено з початку війни.

Теги: #кров #переливання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:30 03.08.2023
Бойові медики зможуть переливати кров після проходження відповідної підготовки МОЗ - Маляр

Бойові медики зможуть переливати кров після проходження відповідної підготовки МОЗ - Маляр

10:41 03.08.2023
Заборона бойовим медикам переливати кров пораненим бійцям на догоспітальному етапі може бути критичною для порятунку життя

Заборона бойовим медикам переливати кров пораненим бійцям на догоспітальному етапі може бути критичною для порятунку життя

17:14 02.03.2023
У Києві відкрили перший в Україні банк тривалого зберігання крові

У Києві відкрили перший в Україні банк тривалого зберігання крові

18:11 12.01.2023
Центри крові заготовляють кров у достатньому обсязі, забезпечені генераторами - Ляшко

Центри крові заготовляють кров у достатньому обсязі, забезпечені генераторами - Ляшко

16:29 11.01.2023
Запаси крові в Україні є достатніми, проте потрібно зберегти систему планового донорства

Запаси крові в Україні є достатніми, проте потрібно зберегти систему планового донорства

14:28 13.07.2022
Мер: У Мелітополі – гостра необхідність у препаратах крові

Мер: У Мелітополі – гостра необхідність у препаратах крові

11:39 28.06.2022
У Кременчуці та області достатньо запасів крові - Ляшко

У Кременчуці та області достатньо запасів крові - Ляшко

13:54 05.03.2022
Прийом донорів у Київському центрі крові відновиться 9 березня – КДВА

Прийом донорів у Київському центрі крові відновиться 9 березня – КДВА

10:30 27.02.2022
Лікарні терміново потрібна кров першої групи резус негативний для пораненого бійця - Броварська міськрада

Лікарні терміново потрібна кров першої групи резус негативний для пораненого бійця - Броварська міськрада

19:16 25.02.2022
Кабмін України впровадив тимчасове зупинення експорту препаратів крові

Кабмін України впровадив тимчасове зупинення експорту препаратів крові

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів - Шмигаль

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

На підтоплених територіях фіксують поодинокі випадки інфекційних захворювань - головний санлікар

Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

МОЗ не виключає загрози спалаху холери внаслідок руйнування дамби в Новій Каховці

ОСТАННЄ

Український Червоний Хрест відновив приміщення Ірпінської філії Інституту серця

ТЧХУ реалізовує пілотний проєкт із телемедицини в Полтавській області

В Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів - Шмигаль

Показники охоплення обов'язковими щепленнями нижчі за минулорічні - Кузін

ЗСУ розробили кроки та організаційні зміни для вирішення проблеми у сфері тактичної медицини - заява Генштабу

CSD LAB упровадила послуги фармакогенетичної лабораторної діагностики

Радуцький: Ми з командуванням Медсил ЗСУ знайдемо вирішення проблеми використання бойовими медиками крові на догоспітальному етапі

Ринок лабораторної діагностики в Україні в I півріччі стабілізувався на довоєнному рівні - думка

Медмережа "Добробут" від початку року заплатила майже 160 млн грн податків

В Україні планується створити 6 реабілітаційних центрів з підтримки військових - Military Media Center

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА