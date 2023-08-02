Медицина

17:07 02.08.2023

ТЧХУ реалізовує пілотний проєкт із телемедицини в Полтавській області

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ТЧХУ реалізовує пілотний проєкт із телемедицини в Полтавській області

Мобільні медичні бригади Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) реалізовують у Полтавській області пілотний проєкт теледіагностичного обстеження пацієнтів, повідомив керівник департаменту охорони здоров'я ТЧХУ Олександр Бабенко.

"Червоний Хрест України намагається не лише посилювати потужність і логістичне забезпечення первинної медицини, а й за можливості сприяти застосуванню сучасних технологій. Наприклад, технологій телемедичних діагностичних обстежень. Поки що в пілотному форматі. У Полтавській області мобільні бригади мають... портативні електрокардіографи з переданням цифрових протоколів", - розповів Бабенко на брифінгу в середу в Києві.

За його словами, завдяки такому обладнанню лікар мобільної бригади має змогу не лише провести електрокардіологічну діагностику серцевої діяльності пацієнта, а й за потреби організувати онлайн-консультацію з профільним фахівцем.

"118 мобільних медичних бригад Червоного Хреста України працюють у 22 областях, більше ніж у ста районах і територіальних громадах", - сказав Бабенко.

Він наголосив, що щодня понад 1500 людей мають доступ до лікарів у пунктах прийому мобільних медичних бригад.

"Мобільні бригади працюють у нас п'ять разів на тиждень, виїжджають щодня у віддалені населені пункти, де в людей обмежений або взагалі відсутній доступ до первинного рівня медицини, до закладів охорони здоров'я або навіть до аптек", - розповів координатор напряму мобільних медичних бригад ОКУ Станіслав Бородін.

Він уточнив, що до складу мобільної медичної бригади входять водій, сімейний лікар і дві медсестри.

"Іноді замість медсестри в бригаді - фахівець вузького профілю або психолог", - зазначив він.

Бородін також розповів, що мобільні медичні бригади допомагають і в евакуації жителів, коли треба доправити людей у лікувальні заклади, у місця тимчасового проживання.

Як розповів президент ТЧХУ Микола Поліщук, мобільні медичні бригади працюють "за тими проєктами, які пропонують закордонні колеги" і які їх і фінансують.

Теги: #поліщук #мобільні_бригади #тчху

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