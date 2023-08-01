Медицина

16:44 01.08.2023

В Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів - Шмигаль

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В Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів.

"Понад 750 медзакладів у різних куточках України відновлено повністю або частково", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, найбільше - в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській і Чернігівській областях.

"Ворог знищує українські лікарні, але ми будемо їх відновлювати. Мета - не просто повернути те, що було, а зробити в медицині якісний крок уперед після нашої перемоги", - заявив прем'єр.

Теги: #відновлення #медзаклади #шмигаль

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