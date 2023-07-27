Медицина

11:08 27.07.2023

Ринок лабораторної діагностики в Україні в I півріччі стабілізувався на довоєнному рівні - думка

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Ринок лабораторної діагностики в Україні в I півріччі стабілізувався на довоєнному рівні - думка

Лабораторний ринок України в першому півріччі 2023 року за загальними параметрами стабілізувався на рівні довоєнного і доковідного, вважає комерційний директор "Сінево Україна" Микола Скавронський.

Водночас, коментуючи агентству "Інтерфакс-Україна" підсумки першого півріччя, він зауважив, що "ринок став меншим порівняно з 2021 роком, оскільки значна кількість ключових клієнтів виїхала за кордон (жінки та діти), до того ж пандемія COVID-19 офіційно завершилася".

"Якщо намагатися порівнювати обсяг приватного лабораторного ринку 2023 року з 2019 роком (це найкоректніше порівняння), то, за нашими оцінками, ринок не змінився в євро еквіваленті (EUR200 млн у 2019 році та прогнозовані EUR200 млн у 2023 році), навіть попри тимчасову втрату територій та значну кількість клієнтів", - сказав експерт.

На думку Скавронського, причиною такої стійкості став, зокрема, "шалений розвиток ринку в період пандемії COVID-19 - за нашими оцінками EUR420 млн у 2021 році".

"Завдяки пандемії значно збільшилася територіальна доступність відділень забору біоматеріалу та обізнаність людей про необхідність лабораторної діагностики", - сказав він.

Коментуючи динаміку регіонального розвитку, Скавронський зазначив, що мережа лабораторій та відділень "Сінево" до повномасштабного вторгнення майже повністю покривала територію України, зокрема у лютому 2022 року мережа була присутня у 155 містах України.

"Подальший розвиток мережі, навіть у мирний час, був би вже дуже лімітованим і точковим. Тому наразі ми не здійснюємо експансію на нові території, але фокусуємося на відновленні роботи в зруйнованих відділеннях або на звільнених територіях, як, наприклад, на Харківщині чи Херсоні", - сказав він.

Скавронський зазначив, що "деякі інші оператори ринку, основні локації яких не постраждали від воєнних дій, продовжують територіальний розвиток, використовуючи "неочікувані шалені накопичення", зроблені під час пандемії COVID-19".

"Фактично конкуренція на лабораторному ринку загострюється, як ніколи раніше, бо кількість клієнтів зменшилася, а нові відділення на початку роботи завжди збиткові. Тому основним інструментом переведення ризиків збитковості нових відділень із себе на інших стає інструмент франчайзингу", - сказав він.

Коментуючи цінові тренди на ринку лабораторної діагностики, Скавронський звернув увагу на фактор девальвації національної валюти.

"Уся реагентика та витратні матеріали в лабораторній діагностиці - це імпорт. Як наслідок, середнє зростання ціни на 20-25% стало абсолютно вимушеною реакцією ринку на девальвацію", - сказав він.

Скавронський прогнозує продовження тенденції інфляційного тиску на собівартість аналізів через "суттєве зростання витрат на оплату праці та зростання вимог до збільшення зарплат від працівників".

"Зазначена тенденція збережеться щонайменше до кінця 2023 року, тому вартість аналізів зросте на 10-15% щонайменше протягом наступних 12 місяців за умови стабільності гривні", - резюмував Скавронський.

Теги: #розвиток #лабораторії #скавронський

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