В Україні планується створити 6 реабілітаційних центрів з підтримки військових - Military Media Center

В Україні планують створити шість нових реабілітаційних центрів, один - для реінтеграції осіб, які були звільнені з російського полону; п'ять - для надання допомоги військовослужбовцям та їхнім сім'ям, повідомляє Military Media Center з посиланням на начальника відділу охорони здоров'я Департаменту гуманітарного забезпечення Міністерства оборони, полковника медичної служби Володимира Фурдика.

"Ми наразі опрацьовуємо наказ спільно з Міністерством соціальної політики щодо розвитку мережі реабілітаційних центрів. Водночас ми розробили пілотний варіант роботи з декомпресії для військовослужбовців та членів їхніх сімей. У межах програми ментального здоров’я, ініційованої Оленою Зеленською, минулого тижня відбулася зустріч Координаційної ради з цього питання, де було обговорено створення шести центрів, один - з реінтеграції осіб, звільнених з полону, і п’ять центрів - безпосередньо щодо надання соціальної підтримки і психологічної допомоги військовослужбовцям та їхнім родинам", - наводить слова Фурдика Military Media Center у повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що Меморандум про створення мережі реабілітаційних центрів було підписано в рамках співпраці між Міністерством оборони та Міністерством соціальної політики України.