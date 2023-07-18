Медицина

13:59 18.07.2023

ВООЗ встановить тимчасові модульні клініки первинної медичної допомоги в постраждалих від війни регіонах

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ВООЗ встановить тимчасові модульні клініки первинної медичної допомоги в постраждалих від війни регіонах

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у рамках проєкту співробітництва з Міністерством охорони здоров'я України встановить тимчасові модульні клініки первинної медичної допомоги в найбільш постраждалих від війни регіонах.

Як повідомляють у пресрелізі ВООЗ, збірні модульні конструкції встановлять там, де заклади первинної медичної допомоги було пошкоджено або вони більше не підходять із погляду інфраструктури.

ВООЗ зазначає, що з 40 закладів первинної медичної допомоги, оцінених нею, за запитом МОЗ, 15 було пошкоджено в семи регіонах, які МОЗ визначило для проєкту, зокрема в Херсонській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Київській та Одеській областях.

Зокрема, в рамках ініціативи нову модульну амбулаторію встановили в місті Ізюм, замінивши зруйнований під час війни медзаклад. Він надаватиме первинну медичну допомогу понад 10 тис. особам. У клініці працюватиме персонал зруйнованого медзакладу. Тут буде три кімнати для прийому пацієнтів і кабінет щеплень, де одночасно зможуть працювати близько 12 медпрацівників: три лікарі та дев'ять медсестер.

Тимчасова клініка складається з шести збірних модулів, об'єднаних у повнофункціональний медичний заклад, обладнаний необхідними зручностями, включно з електрикою, сантехнікою, каналізацією, кімнатами очікування та огляду пацієнтів. Крім того, клініка оснащена генератором і вентиляторами для забезпечення сприятливого середовища для надання медичної допомоги.

У повідомленні зазначено, що збірні модулі є тимчасовим рішенням для забезпечення повної робочої здатності наявних або пошкоджених об'єктів і можуть працювати як заклади охорони здоров'я понад 10 років.

У межах першого етапу проєкту Харківська область стала другою, де встановили модульну амбулаторію, а незабаром буде встановлено ще сім, як зазначено в списку пріоритетів МОЗ для найбільш постраждалих регіонів.

Доступ до первинної медичної допомоги та основних послуг є основою реагування на надзвичайні ситуації. Наразі ВООЗ підтвердила понад 1000 атак на охорону здоров'я, і ці атаки тривають.

Необхідну фінансову підтримку проєкту надає Гуманітарний фонд для України (OCHA UHF). З початку війни UHF виділив понад $35 млн на відновлення закладів охорони здоров'я та відновлення основних послуг.

Теги: #війна #вооз #клініки

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