Медицина

16:27 14.07.2023

Волонтери ТЧХУ надали психологічну допомогу понад 600 постраждалим унаслідок руйнування Каховської ГЕС

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Волонтери ТЧХУ надали психологічну допомогу понад 600 постраждалим унаслідок руйнування Каховської ГЕС

Волонтери ТЧХУ надали психологічну допомогу понад 600 постраждалим унаслідок руйнування Каховської ГЕС

Київ. 14 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Волонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) надали психологічну допомогу жителям Херсонської області, які постраждали від повені внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

"Команди волонтерів із Хмельницької, Миколаївської та Одеської обласних організацій Українського Червоного Хреста з перших днів катастрофи долучилися до допомоги постраждалим - надавали їм першу психологічну допомогу та психосоціальну підтримку", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в п'ятницю.

Волонтери працювали і з дорослими, і з дітьми на вокзалах, куди прибували евакуаційні поїзди й автобуси, а також у пунктах евакуації. Вони надали психологічну підтримку близько 640 постраждалим.

 

Теги: #допомога #психологи #каховська_гес #тчху

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