Український Червоний Хрест проводить профілактику захворювань

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) проводить серед населення профілактику поширених захворювань і зміцнення здоров'я.

"Мета проєкту - привернути увагу людей до свого здоров'я. Для цього волонтери проводять інформаційні заходи та тренінги, на яких розповідають про найрозповсюджені хвороби, способи зниження ризиків розвитку цих захворювань й поради зі зміцнення здоров'я в цілому", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

Водночас зазначається, що волонтери розповідають людям, як самостійно здійснювати скринінг свого здоров'я: вимірювати артеріальний тиск, оцінювати ризики розвитку цукрового діабету.

Проєкт проводять у семи громадах Кіровоградської та Вінницької областей. За два місяці реалізації проєкту волонтери провели 178 тематичних заходів, навчили понад 2 700 осіб практичних і теоретичних навичок.