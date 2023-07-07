Медицина

10:19 07.07.2023

Український Червоний Хрест проводить профілактику захворювань

1 хв читати
Український Червоний Хрест проводить профілактику захворювань

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) проводить серед населення профілактику поширених захворювань і зміцнення здоров'я.

"Мета проєкту - привернути увагу людей до свого здоров'я. Для цього волонтери проводять інформаційні заходи та тренінги, на яких розповідають про найрозповсюджені хвороби, способи зниження ризиків розвитку цих захворювань й поради зі зміцнення здоров'я в цілому", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

Водночас зазначається, що волонтери розповідають людям, як самостійно здійснювати скринінг свого здоров'я: вимірювати артеріальний тиск, оцінювати ризики розвитку цукрового діабету.

Проєкт проводять у семи громадах Кіровоградської та Вінницької областей. За два місяці реалізації проєкту волонтери провели 178 тематичних заходів, навчили понад 2 700 осіб практичних і теоретичних навичок.

Теги: #захворювання #профілактика #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:10 06.07.2023
Червоний Хрест України допомагає постраждалим від російської ракетної атаки у Львові

Червоний Хрест України допомагає постраждалим від російської ракетної атаки у Львові

09:34 05.07.2023
10 укриттів з'являться на Херсонщині - ТЧХУ

10 укриттів з'являться на Херсонщині - ТЧХУ

16:12 30.06.2023
ТЧХУ продовжує допомагати жителям Херсонщини

ТЧХУ продовжує допомагати жителям Херсонщини

14:55 24.06.2023
Волонтери ТЧХУ допомагають рятувальникам на місці падіння уламків ракети в Києві

Волонтери ТЧХУ допомагають рятувальникам на місці падіння уламків ракети в Києві

13:14 24.06.2023
Після підриву РФ Каховської ГЕС кількість звернень до служби розшуку ОКУ від жителів окупованої частини Херсонщини збільшилася

Після підриву РФ Каховської ГЕС кількість звернень до служби розшуку ОКУ від жителів окупованої частини Херсонщини збільшилася

09:44 23.06.2023
Мобільні медбригади ТЧХУ працюють у Херсонській області

Мобільні медбригади ТЧХУ працюють у Херсонській області

13:35 22.06.2023
Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим унаслідок вибуху в житловому будинку в Києві

Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим унаслідок вибуху в житловому будинку в Києві

10:43 21.06.2023
Український Червоний Хрест продовжує надавати допомогу постраждалим від повені внаслідок руйнування Каховської ГЕС

Український Червоний Хрест продовжує надавати допомогу постраждалим від повені внаслідок руйнування Каховської ГЕС

13:27 20.06.2023
У Брюсселі відкрили виставку про роботу ТЧХУ під час війни

У Брюсселі відкрили виставку про роботу ТЧХУ під час війни

10:32 20.06.2023
Загони швидкого реагування ТЧХУ провели навчання з колегами з інших країн

Загони швидкого реагування ТЧХУ провели навчання з колегами з інших країн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На підтоплених територіях фіксують поодинокі випадки інфекційних захворювань - головний санлікар

Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

МОЗ не виключає загрози спалаху холери внаслідок руйнування дамби в Новій Каховці

ВООЗ зафіксувала понад 1000 атак на систему охорони здоров'я України від початку повномасштабної війни

Від початку пандемії від COVID-19 померли понад 112 тис. українців - МОЗ

ОСТАННЄ

У Київському міському госпіталі за рік реабілітацію пройшли понад 1500 військових - Кличко

Ризик виникнення холери на півдні та сході України вищий, ніж в інших регіонах - лікар-інфекціоніст

Кабмін затвердив порядок задоволення потреб сил оборони в донорській крові в умовах воєнного стану

Медмережа "Добробут" запустила відділення реабілітації та безкоштовну програму лікування для військових

Медмережа "Добробут" вивчає можливості роботи в межах ПМГ і контрактування НСЗУ

З 1 липня спливає пільговий період для ввезення необхідних для боротьби з COVID-19 товарів

В Україні практично не реєструють випадків госпіталізації до відділення інтенсивної терапії через COVID-19

Депутати мають намір удосконалити захист прав інтелектуальної власності на період війни для припинення блокування виходу на ринок нових ліків

Холероподібні вібріони не є збудниками холери, але можуть спричинити випадки харчових токсикоінфекцій - головсанлікар

Зеленський підтримує легалізацію ліків на основі канабісу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА