Медицина

10:24 14.06.2023

Випадків або підозри на холеру в Україні не зареєстровано - МОЗ

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Випадків або підозри на холеру в Україні не зареєстровано - МОЗ

В Україні не зареєстровано випадків або підозри захворювання на холеру.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я в телеграм-каналі, результати досліджень зразків, узятих і з об'єктів довкілля, і від пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції, негативні.

Водночас відомство уточнило, що в постраждалих від затоплення регіонах сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водоймищ (річкової та морської) уздовж русла і морського узбережжя в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Теги: #холера #моз #відсутність

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