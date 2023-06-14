Випадків або підозри на холеру в Україні не зареєстровано - МОЗ

В Україні не зареєстровано випадків або підозри захворювання на холеру.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я в телеграм-каналі, результати досліджень зразків, узятих і з об'єктів довкілля, і від пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції, негативні.

Водночас відомство уточнило, що в постраждалих від затоплення регіонах сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водоймищ (річкової та морської) уздовж русла і морського узбережжя в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.