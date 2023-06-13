Медицина

17:05 13.06.2023

Постраждалі від підтоплення території забезпечені таблетками для знезараження води - МОЗ

1 хв читати
Постраждалі від підтоплення території забезпечені таблетками для знезараження води - МОЗ

 Постраждалі від підтоплення території забезпечені таблетками для знезараження води, повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Як уточнюється в повідомленні на сайті відомства, на підтоплених територіях уже сформовано "багатомісячний запас таблеток для знезараження води".

"Таблетки постачаються в постраждалі області централізовано. Їх можна отримати в центрах контролю та профілактики хвороб, у місцевої влади або у виїзних бригад ЦКПХ (центри контролю та профілактики хвороб – ІФ-У), які зараз працюють у постраждалих регіонах", - уточнює МОЗ.

Крім того, відомство повідомляє, що в постраждалих регіонах формуються запаси препаратів для лікування можливих захворювань, оскільки "вода поверхневих водойм територій, що постраждали від терористичного акту Росії на Каховській ГЕС, має високий рівень забруднення через затоплення сільськогосподарських угідь, каналізаційних споруд, кладовищ".

"Без очищення її не можна вживати та використовувати у господарстві – це може призвести до виникнення гострих кишкових інфекцій. Вживати можна лише бутильовану та привізну воду, а також ту, що подається через централізовану систему водопостачання", - уточнює МОЗ.

Теги: #вода #моз #каховська_гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:24 13.06.2023
Місцевій владі Херсонської області доручено організувати обстеження пошкоджених будівель і споруд - Шмигаль

Місцевій владі Херсонської області доручено організувати обстеження пошкоджених будівель і споруд - Шмигаль

16:13 13.06.2023
У рамках Механізму цивільного захисту ЄС допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС надають уже 13 країн - Шмигаль

У рамках Механізму цивільного захисту ЄС допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС надають уже 13 країн - Шмигаль

15:48 13.06.2023
Збитки довкіллю через бомбардування військових об'єктів у 2022 році сягають майже 300 млрд грн - Міноборони України

Збитки довкіллю через бомбардування військових об'єктів у 2022 році сягають майже 300 млрд грн - Міноборони України

15:39 13.06.2023
В ООН заявили про готовність вирушити на лівий берег Дніпра для допомоги постраждалим українцям, але РФ усе ще не надала гарантій безпеки

В ООН заявили про готовність вирушити на лівий берег Дніпра для допомоги постраждалим українцям, але РФ усе ще не надала гарантій безпеки

13:08 13.06.2023
Ізраїль передав Україні гумдопомогу у зв'язку з підривом греблі Каховської ГЕС - посол

Ізраїль передав Україні гумдопомогу у зв'язку з підривом греблі Каховської ГЕС - посол

12:42 13.06.2023
На Херсонщині встановлено низку обмежень на період ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

На Херсонщині встановлено низку обмежень на період ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

11:48 13.06.2023
Рівень Дніпра в Херсоні знизився вже на 3 метри від максимального, значних забруднень не зафіксовано - Міндовкілля

Рівень Дніпра в Херсоні знизився вже на 3 метри від максимального, значних забруднень не зафіксовано - Міндовкілля

11:33 13.06.2023
Через обміління Каховського водосховища вже неможливо вимірювати його рівень - Мінприроди

Через обміління Каховського водосховища вже неможливо вимірювати його рівень - Мінприроди

11:29 13.06.2023
У херсонському мікрорайоні Острів протягом тижня проводитимуть ліквідаційні та стабілізаційні заходи - Клименко

У херсонському мікрорайоні Острів протягом тижня проводитимуть ліквідаційні та стабілізаційні заходи - Клименко

11:09 13.06.2023
Руйнування греблі Каховської ГЕС було добре підготовлене й підтримане національним законодавством РФ - Олег Устенко в Newsweek

Руйнування греблі Каховської ГЕС було добре підготовлене й підтримане національним законодавством РФ - Олег Устенко в Newsweek

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

МОЗ не виключає загрози спалаху холери внаслідок руйнування дамби в Новій Каховці

ВООЗ зафіксувала понад 1000 атак на систему охорони здоров'я України від початку повномасштабної війни

Від початку пандемії від COVID-19 померли понад 112 тис. українців - МОЗ

ВООЗ більше не вважає COVID-19 світовою надзвичайною загрозою у сфері охорони здоров'я

ОСТАННЄ

Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

На Львівщині відкрили безоплатну стоматологічну клініку для мобілізованих - Козицький

Гуманітарна допомога Україні від фармкомпанії "Санофі" з початку війни сягнула майже 1,5 млрд грн

Законтрактовані НСЗУ за пакетом готовності до реагування медустанови забезпечені ліками щонайменше на 2-3 місяці

Агресор від початку повномасштабного вторгнення пошкодив 1544 медзаклади, 184 дощенту зруйновано - МОЗ

Можуть виникнути епідемії в постраждалих від підтоплення районах, але МОЗ здійснює посилений епіднагляд

МОЗ не виключає загрози спалаху холери внаслідок руйнування дамби в Новій Каховці

Пацієнти просять головний офіс "Мерк Шарп Енд Доме Корп" вплинути на представництво в Україні

У Херсонській області в наявності - близько 600 тис. таблеток для знезараження води для видачі населенню

Вода в підтоплених районах півдня України може стати непридатною для використання, через 3-5 днів почнеться мор риби - МОЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА