Постраждалі від підтоплення території забезпечені таблетками для знезараження води - МОЗ

Постраждалі від підтоплення території забезпечені таблетками для знезараження води, повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Як уточнюється в повідомленні на сайті відомства, на підтоплених територіях уже сформовано "багатомісячний запас таблеток для знезараження води".

"Таблетки постачаються в постраждалі області централізовано. Їх можна отримати в центрах контролю та профілактики хвороб, у місцевої влади або у виїзних бригад ЦКПХ (центри контролю та профілактики хвороб – ІФ-У), які зараз працюють у постраждалих регіонах", - уточнює МОЗ.

Крім того, відомство повідомляє, що в постраждалих регіонах формуються запаси препаратів для лікування можливих захворювань, оскільки "вода поверхневих водойм територій, що постраждали від терористичного акту Росії на Каховській ГЕС, має високий рівень забруднення через затоплення сільськогосподарських угідь, каналізаційних споруд, кладовищ".

"Без очищення її не можна вживати та використовувати у господарстві – це може призвести до виникнення гострих кишкових інфекцій. Вживати можна лише бутильовану та привізну воду, а також ту, що подається через централізовану систему водопостачання", - уточнює МОЗ.