Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №327/2023 про перенесення святкування Дня медичних працівників на 27 липня.

"Установити в Україні професійне свято працівників сфери охорони здоровʼя - День медичних працівників, яке відзначати щороку 27 липня. Визнати таким, що втратив чинність, указ президента України від 3 червня 1994 року №281/94 "Про День медичного працівника", - ідеться в тексті документа, розміщеного на сайті глави Української держави.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Указом третього президента України Леоніда Кучми від 3 червня 1994 року, День медичного працівника щорічно відзначався в третю неділю червня.