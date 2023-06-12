Гуманітарна допомога Україні від фармкомпанії "Санофі" з початку війни сягнула майже 1,5 млрд грн

Гуманітарні зусилля фармацевтичної компанії "Санофі" на підтримку України у вигляді препаратів, грошової допомоги та благодійних фінансових внесків співробітників із початку повномасштабного вторгнення сягнули майже 1,5 млрд грн.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну "Санофі" оперативно координує надання гуманітарної допомоги у вигляді життєво необхідних препаратів та вакцин і пацієнтам в Україні, і тим, хто був змушений виїхати за кордон через війну. Зокрема, у вигляді допомоги компанія надала близько 37 млн доз лікарських засобів для українських пацієнтів.

"Санофі" 2022 року надала пацієнтам інсуліни, серцево-судинні, протиепілептичні та онкологічні препарати, а також препарати для лікування розсіяного склерозу, орфанних захворювань та надання екстреної допомоги. Крім того, у 2022 році "Санофі" долучилася до ініціативи Європейської комісії з питань охорони здоров'я на підтримку України та надала безоплатно 200 тис. доз вакцин від дифтерії та правця, а в епідсезоні 2022-2023 років "Санофі" безоплатно надала 163 тис. доз вакцини власного виробництва проти грипу для українських медиків і представників інших професій із групи ризику.

Водночас протягом 2022 року "Санофі" не підвищувала цін на свої препарати, що дало змогу компанії максимально підтримати пацієнтів і споживачів, які опинилися у складних економічних умовах, спричинених російською агресією.

У компанії зазначили, що якщо на початку повномасштабного вторгнення вона надавала допомогу у відповідь на конкретні запити лікарень і госпіталів, то із середини 2022 року підхід змінився з активним залученням до процесу Міністерства охорони здоров’я.

"На той час МОЗ уже адаптувалося до турбулентності, вдало скоригувало процес опрацювання інформації щодо актуальних потреб у ліках та мало всі необхідні логістичні рішення для ефективного задоволення запитів окремих лікарень і регіонів", - зазначили в компанії.

У межах цієї співпраці в другій половині 2022 року "Санофі" поставила на потреби МОЗ велику кількість оригінального антикоагулянтного препарату, якого, зокрема, потребують військові в перед- і післяопераційний період, препарату для лікування артеріальної гіпертензії, 17,2 тис. упаковок гепатопротектора в ампулах та інші препарати.

У "Санофі" уточнили, що на початку 2023 року компанія розпочала новий етап підтримки українських пацієнтів, зокрема в плані постачання в Україну онкологічних препаратів. "Минулої зими були логістичні труднощі з онкологічними препаратами, тому МОЗ зверталося до різних партнерів із проханням допомогти в цьому питанні. "Санофі" була однією з компаній, які миттєво відреагували на цей запит, доставивши в Україну протипухлинний препарат оксаліплатин. Увесь процес від запиту МОЗ до відвантаження в лікарню тривав чотири тижні. Це нереально швидкий термін, і ми пишаємося, що змогли допомогти пацієнтам у такий критичний момент", - зазначили в компанії.

Крім того, у 2023 році "Санофі" розглядає можливості постачання ще низки дорогих онкопрепаратів, а також продовження гуманітарної програми з надання безоплатно інноваційного препарату алемтузумаб для лікування пацієнтів із розсіяним склерозом.

Коментуючи гуманітарні зусилля "Санофі", директор компанії в Україні Олександр Носонович зазначив, що фармацевтична галузь опинилася серед найбільш затребуваних індустрій, що логічно пов'язано зі зростанням потреб населення в доступі до охорони здоров'я у воєнний час.

"Насамперед до нас зверталися і звертаються по лікарські засоби, хоча наша підтримка цим не обмежувалася. У перші дні війни наші співробітники не лише приймали запити на допомогу від окремих лікарів і лікарень, а й у більшості випадків були і водіями, і волонтерами, і бухгалтерами, які власноруч постачали безоплатно ліки до місць запиту та оформляли звіти", - сказав він.

Водночас Носонович звернув увагу, що "донації ліками рік тому і донації зараз - це абсолютно різні речі".

"Якщо раніше ми отримували величезні списки з десятками позицій: від спирту і зеленки до інноваційних вузькоспрямованих препаратів, то нині донації відповідають конкретним потребам системи охорони здоров'я, їх фокусно розглядають виробники. Це точкові запити на справді потрібні для тієї чи іншої ситуації препарати або на такі, які державі проблематично купити чи поставити самостійно", - сказав він.

Коментуючи гуманітарні зусилля, Носонович зауважив, що міжнародні благодійні фонди та фармвиробники, беручи на себе всі витрати на ліки, зазвичай купують усе необхідне за кордоном, де й залишаються гроші. Але така ситуація може чинити тиск на фармацевтичні компанії, які продовжують працювати в країні і планують свою операційну діяльність в Україні.

"У всьому має бути баланс, донації не триватимуть вічно. Тому держава і виробники мають уже зараз шукати нові варіанти співпраці. Потрібно вибудовувати здоровий ланцюг, щоб була доцільність виробляти і постачати ліки в Україну, виплачувати заробітні плати і податки і щоб гроші залишалися в країні та працювали на економіку нашої країни", - додав він.

"Держава зараз ретельно планує бюджет на охорону здоров'я і розвиває нові механізми забезпечення пацієнтів ліками. В окремих випадках це можуть бути договори керованого доступу (довгострокові програми закупівель за спеціальними цінами від виробника), які вже починають успішно реалізовуватися в Україні. Це і буде win-win партнерство", - наголосив директор "Санофі" в Україні.