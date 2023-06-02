Медицина

13:59 02.06.2023

Американські та британські протезисти обміняються з українськими колегами досвідом протезування при складних ампутаціях

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Американські та британські протезисти обміняються з українськими колегами досвідом протезування при складних ампутаціях

Американські та британські протезисти обміняються досвідом протезування складних ампутацій з українськими колегами в рамках організованої проєктом Protez Hub Всеукраїнської програми інтенсивного підвищення кваліфікацій фахівців із протезування та супутньої реабілітації.

Як повідомляється у пресрелізі Protez Hub, упродовж першого тижня червня у Львові провідні американські та британські фахівці з протезування і реабілітації при ампутації нижніх кінцівок обмінюватимуться досвідом із 10 українськими протезистами та 20 фізичними терапевтами.

"Протезисти опановуватимуть ефективну технологію протезування при складних ампутаціях. Фізичні терапевти навчатимуться роботи з обладнанням для ранньої вертикалізації, а також принципів протезної реабілітації та навчання ходьби людей, які втратили нижні кінцівки", - повідомляється у пресрелізі.

Партнерами програми також є Prosthetika, World Rehabilitation Fund, Гуманітарна ініціатива "Рятуємо життя", Всеукраїнське об'єднання фізичних терапевтів, проєкт "Реабілітація травм війни", Nova Ukraine та Українська громада Таїланду. Проєкт реалізується за сприяння Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України.

Згідно з пресрелізом, у рамках цієї програми за фінансової підтримки компанії "Метінвест" 10 українських закладів охорони здоров'я та соціального захисту в семи областях України будуть забезпечені унікальним для України обладнанням для ранньої вертикалізації пацієнтів з ампутаціями нижніх кінцівок, яке ефективно застосовуються у закладах охорони здоров'я Національної служби здоров'я Великої Британії.

Загальна вартість обладнання становить понад 1,5 млн грн.

Теги: #протезування #спеціалісти #protez_hub

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