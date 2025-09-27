Інтерфакс-Україна
23:09 27.09.2025

Протезно-ортезну лабораторі відкрили у Харкові - ОВА

Протезно-ортезну лабораторію відкрили у Харкові на базі Університетської лікарні національного медуніверситету. Заклад надаватиме пацієнтам широкий спектр послуг (від фізичної терапії та психологічної підтримки до протезування й ортезування), повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На початковому етапі лабораторія обслуговуватиме близько 10 пацієнтів на місяць, після повного запуску – до 25", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, йдеться про виготовлення тимчасових і постійних протезів та ортезів, їх налаштування, тестування й сервісне обслуговування; інтеграцію у клінічний маршрут пацієнта – від гострого стану до повної чи часткової реабілітації; консультації з біомеханіки та відновної медицини.

Крім цього, планується, що лабораторія стане практичною базою для підготовки нових фахівців і підвищення кваліфікації лікарів. 

Синєгубов зазначив, що цей проєкт реалізовано у співпраці Харківської ОВА з Міністерством охорони здоров’я України та Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Джерело:  https://t.me/synegubov/17431

Теги: #харків #протезування

