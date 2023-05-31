Ізраїльські медики продовжать ділитися з українськими колегами досвідом реабілітації військових травм, заявила перша леді Ізраїлю Міхаль Герцог.

"Травма війни може бути довгостроковою. Війна може залишати глибокі шрами, які можуть відбиватися на багатьох поколіннях. Ізраїль має досвід роботи з травмами війни та наслідками травм. І ми хочемо ділитися своїми знаннями", - сказала вона під час Українсько-ізраїльського реабілітаційного саміту у вівторок у Львові.

Герцог зазначила, що "Ізраїль уже провів тренінги для тисяч реабілітологів і медиків, ідеться про програми медичної реабілітації".

"Медики, які вміють працювати з травмою, хочуть показати, що вони будуть продовжувати працювати з Україною", - сказала вона.

Своєю чергою, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я Василь Стрілка зазначив, що Україна застосує найкращі практики, напрацьовані Ізраїлем у сфері реабілітації та організації реабілітаційної допомоги.

"Ізраїль дуже раціонально підходить до організації реабілітації, використовуючи при цьому хай-тек-технології, які дають змогу надавати суперскладну допомогу, використовуючи суперсучасне обладнання", - сказав він.

Стрілка зазначив, що імплементація раціонального підходу до організації реабілітації в Україні, зокрема, виражатиметься у створенні потужних центрів реабілітації, в яких буде сконцентровано передові технології та обладнання.

"Це означає, що нам не потрібно в кожному райцентрі встановлювати супервартісне обладнання. Таке обладнання має бути сконцентроване. І ми повинні застосовувати доказову реабілітацію. Такий похід однаковий у всіх нормальних країнах", - сказав він.

Стрілка наголосив, що основні виклики, з якими стикається система охорони здоров'я, наразі - це брак спеціалістів із медичної реабілітації, і МОЗ має намір розвивати підготовку таких фахівців.

Крім того, за словами Стрілки, МОЗ планує враховувати ефективність реабілітаційної допомоги.

"Ми розробляємо електронні інструменти, щоб стимулювати провайдера медпослуги надавати ефективну допомогу, а не просто щоб пацієнт лежав у медзакладі", - сказав він.

Стрілка зазначив, що "в кожному кластерному і надкластерному медзакладі має бути реабілітаційне відділення".

"Це обов'язкова вимога і власне для підтримки цих медзакладів ми як держава будемо залучати різну допомогу і ресурси", - сказав він.

Стрілка також повідомив, що МОЗ розвиває п'ять центрів спінальної травми.

Він також наголосив, що в напряму протезування "підхід такий, щоб і для військових, і для постраждалих від війни оплата (за кошти бюджету - ІФ-У) була достатньою, щоб компенсувати витрати на протези провідних світових виробників".