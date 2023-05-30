Робгрупа МОЗ розпочне публічний розгляд пропозицій формування спроможної мережі медзакладів та проєктів розвитку госпітальних округів

Робоча група, створена в Міністерстві охорони здоров'я, розпочне публічний розгляд поданих до відомства пропозицій щодо формування спроможної мережі медзакладів і проєктів розвитку госпітальних округів.

Як повідомляють на сайті відомства, публічний розгляд розпочнеться 8 червня.

За інформацією МОЗ, наразі всі обласні військові держадміністрації подали свої проєкти, виняток становить лише Київ, від якого МОЗ отримало "неповний пакет документів, а також території, де ведуться активні бойові дії або тимчасово окуповані РФ".

МОЗ уточнює, що до складу робгрупи увійшли представники МОЗ, НСЗУ, Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, народні депутати та міжнародні партнери.

При цьому МОЗ наголошує, що "всі інвестиційні проєкти в рамках програми відновлення медичної інфраструктури України реалізовуватимуться виключно з урахуванням ролі тих чи інших медичних закладів у спроможній мережі".

Як повідомлялося з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, до спроможної мережі медзакладів увійдуть близько 400 лікарень. Зокрема, близько 140-150 лікарень, які отримають статус кластерних, розташовані в кожному адміністративному районному центрі. Обласні лікарні отримають статус надкластерних.