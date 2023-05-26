Зеленський підписав закони про розширення переліку медзакладів, при яких створюють ВЛК

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про розширення переліку державних і комунальних закладів охорони здоров'я, при яких створюють військово-лікарські комісії (ВЛК), і про вдосконалення процедури оформлення документів і лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану.

Як зазначено в картках відповідних законопроєктів №9154 і №9158, розміщених на сайті Верховної Ради, ці документи були повернуті до парламенту з підписом глави держави 26 травня.

Згідно із законопроєктом №9154, військово-лікарські комісії утворюються при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки і закладах охорони здоров'я, сектору безпеки і оборони, зокрема, Міністерства оборони України, Служби безпеки, інших органів сектору безпеки і оборони.

"Військово-лікарські комісії також можуть створюватися при державних і комунальних закладах охорони здоров'я", - йдеться в документі.

До ухвалення цього закону такі комісії можуть створюватися тільки при закладах охорони здоров'я Міноборони, СБУ та інших військових формувань, а також Державної служби захисту інформації.

Законопроєкт №9158 передбачає удосконалення питань оформлення військовослужбовцем довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) і за результатами проведення відповідного розслідування (службового або спеціального), і без нього.

Водночас, згідно із законодавчою ініціативою, може бути вдосконалено процес оформлення та направлення медичних документів між військовими частинами та закладами охорони здоров'я.

Очікується, що це сприятиме розв'язанню проблеми черг і зайвої бюрократії під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Обидва закони набувають чинності наступного дня після опублікування їх тексту в парламентській газеті "Голос України".