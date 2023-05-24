Реабілітаційний центр Recovery відкрився у Києві на базі держклініки

Проєкт реабілітаційних центрів Recovery, який реалізують Віктор та Олена Пінчуки, відкрив інноваційний реабілітаційний центр у Києві для поранених військових на базі державного медичного закладу.

Як повідомляється у пресрелізі проєкту, площа центру становить 1500 кв. м. При цьому не уточнюється, на базі якої клініки було відкрито центр у Києві.

Згідно з повідомленням, центр створений "з нуля", що дало змогу облаштувати його за високими світовими стандартами інклюзивності приміщень із широкими коридорами та дверними отворами, санітарно-гігієнічними зонами для маломобільних пацієнтів.

У розпорядженні військових пацієнтів два високофункціональні зали фізичної реабілітації, три кабінети апаратної фізіотерапії, масажні кабінети, кабінет ерготерапії, маніпуляційна, перев'язувальна, а також 12 інклюзивних палат на 30 ліжок.

"Завдяки ефективному державно-приватному партнерству (ДПП) київський реабілітаційний центр Recovery зможе відповідати на кількісну та якісну потребу в реабілітації поранених військових", - наголошується в пресрелізі.

Планується, що київський центр стане тренінговою базою для мультидисциплінарних команд проєкту Recovery, у планах якого продовжувати навчання та підготовку українських фахівців-реабілітологів. Перший освітній семінар уже відбувся в Одесі.

Як повідомлялося, проєкт реабілітаційних центрів Recovery, який реалізують Віктор та Олена Пінчуки, планує до кінця 2023 року довести кількість центрів мережі до 10. У центрах Recovery зможуть отримувати реабілітаційну допомогу понад 11 тис. пацієнтів на рік.

Основна мета проєкту - розвиток реабілітаційного напряму медичної допомоги військовим в Україні. Проєкт передбачає створення національної мережі реабілітаційних центрів для тяжкопоранених, міжнародні освітні програми для фахівців-реабілітологів, складне протезування військових за кордоном у випадках, коли це неможливо в Україні, а також надання якісної реабілітації військовим у приватних партнерських клініках.