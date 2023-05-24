В Україні є дисбаланс між кількістю центрів фізреабілітації та кількістю фахівців-реабілітологів - думка

В Україні є дисбаланс між кількістю центрів фізичної реабілітації та кількістю спеціалістів-реабілітологів, яких наразі недостатньо, вважає керівник реабілітаційного напряму мережі медичних клінік Adonis Вадим Керестей.

"Ми можемо спостерігати помітний дисбаланс між кількістю центрів фізичної реабілітації, які відкрилися протягом останнього року, і кількістю досвідчених фахівців, які можуть надавати постраждалим якісну допомогу", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас, на думку Керестея, "наразі медична система України не має достатніх потужностей для комплексного надання послуг із реабілітації".

"Велике навантаження на всю медичну систему України, відсутність необхідної кількості досвідчених фахівців і спеціалізованих центрів унеможливлюють гармонійне та різнобічне надання реабілітаційної допомоги скрізь, де це необхідно", - сказав він.

Експерт зазначив, що "державі катастрофічно не вистачає фізично лікарів реабілітаційної медицини: фізичних терапевтів та ерготерапевтів".

"Багато щойно відкритих реабілітаційних центрів критично не укомплектовані командою профільних досвідчених лікарів і мають створювати команду з нуля, з фахівцями, що мають дуже мало клінічного досвіду, що відповідно позначається на якості допомоги пацієнту", - сказав він.

Водночас експерт зазначив, що "державна медична система дуже стрімко змінюється й активно адаптується".

"Це дає змогу нам говорити про те, що найближчим часом ми зможемо зробити все для якісного і комплексного відновлення пацієнтів, які постраждали внаслідок військової агресії Росії проти України", - сказав він.

Коментуючи можливість залучення приватних медичних центрів до програм реабілітації, Керестей зазначив, що "приватні центри фізичної реабілітації можуть співпрацювати з державою за протоколом НСЗУ".

"Варіантом співпраці держави і приватних реабілітаційних центрів може бути такий сценарій: оскільки в приватних медичних центрах уже створено чудові умови для комплексної та ефективної реабілітації постраждалих, держава має гарантувати пацієнтам 100% компенсацію витрат на реабілітацію в подібних медзакладах", - вважає Керестей.

Експерт зазначив, що така співпраця може бути вигідною для держави з огляду на специфіку реабілітаційного напряму: чимало держцентрів реабілітації не можуть надати ефективну допомогу, тому виникатиме потреба в проходженні повторного курсу лікування кілька разів.

Попри це, на думку Керестея, у приватних медичних центрах "уже після першого циклу пацієнт матиме значно кращі показники або навіть повністю відновиться і зможе повернутися до нормального суспільного життя".

Коментуючи місце Adonis у національній системі реабілітації, Керестей зазначив, що мережа медцентрів уже понад 15 місяців працює з пораненими військовими.

Він повідомив, що Adonis мав "яскравий досвід співпраці з благодійними фондами, приватними донорами та форматом компенсації коштів за договором НСЗУ".

Керестей наголосив, що "реабілітація є індивідуальним і тривалим процесом".

"На жаль, ми не можемо говорити про конкретний діапазон цін. Вартість реабілітації залежить від тяжкості поранення, супутніх призначень, швидкості та якості медичної допомоги на первинному етапі", - сказав він.

Коментуючи розвиток протезування в Україні, Керестей зазначив, що "в цьому питанні ситуація в державній медичній системі набагато краща".

"Нині всі процедури з протезування відбуваються державним коштом. Але надання протеза є лише половиною успіху. Постраждалого необхідно спочатку підготувати до процедури протезування (на цьому етапі з ним працюють хірурги, протезисти та реабілітологи), а після встановлення протеза розпочинається важкий етап адаптації пацієнта до використання пристрою, і цей процес неможливий без участі досвідченого реабілітолога", - сказав він.