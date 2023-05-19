До спроможної мережі медзакладів увійдуть близько 400 лікарень - Ляшко

До спроможної мережі медзакладів увійдуть близько 400 лікарень, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Зараз ми говоримо про близько 140-150 потужних лікарень, фактично це кластерні лікарні, які знаходяться в кожному адміністративному районному центрі, плюс надкластерні, тобто колишні обласні лікарні, вони трошки більші й потужніші. Тобто 400 - це всі лікарні, включно з так званими загальними лікарнями. Дискусії тривають, ми щось включаємо в спроможну мережу, щось виключаємо". - сказав він в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Ляшко наголосив, що пропозиції щодо формування спроможної мережі подали практично всі області, окрім Києва.

"Київ (пропозиції - ІФ-У) не подав. Був час до 1 травня, всі подали, а Київ чомусь залишається осторонь. Будемо розбиратися. Ми як Міністерство охорони здоров'я не будемо розподіляти дороге обладнання в ті регіони, в яких не затверджена спроможна мережа", - сказав він.

Ляшко уточнив, що на період воєнного стану і шести місяців після його скасування спроможна мережа не формуватиметься на території Запорізької, Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської областей і на території АР Крим.

Водночас він зазначив, що, незважаючи на фактично прифронтовий статус, "Харківська ОДА попросила не виключати їх, сказали, що вони готові формувати спроможну мережу".