Відповідальність за фейкові записи несуть лікарі, повноваження з верифікації у НСЗУ

Записи фіктивних прийомів, зроблені медичними працівниками без повідомлення пацієнта, можуть з'являтися в кабінетах користувачів електронної медичної інформаційної системи Helsi, водночас представники системи Helsi не можуть впливати на їхню появу або верифікувати їх, підтвердила пресслужба системи в п'ятницю агентству "Інтерфакс-Україна" у відповідь на резонанс у соцмережах.

"Ми розібрали кейси, про які користувачі писали у фейсбуці, і все стало на "свої місця". Більшість незрозумілих візитів - прийоми, коли робили вакцинацію. Але справді рідко буває дописування лікарями прийомів, які не відбулися", - повідомили у пресслужбі, зазначивши, що завдяки прозорості системи Helsi вдалося викрити випадки дописування лікарями фіктивних прийомів.

У пресслужбі наголосили, що саме лікарі відповідальні за внесення медичних даних пацієнтів. "Helsi - це сполучна ланка між лікарем і пацієнтом, і ніхто, крім лікаря, не вносить жодних даних", - ідеться в повідомленні.

Helsi наголошує, що не впливає на витрати держбюджету на медобслуговування населення, оскільки згідно з ч. 8 ст. 10 закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" підставою для оплати тарифу є звіт, який формується в електронній системі охорони здоров'я на підставі інформації та документів, які вносяться виконавцем медичних послуг у систему (установа охорони здоров'я, лікар, який зареєструвався, як фізособа-підприємець).

Також уточнюється, що Helsi - це частина електронної системи охорони здоров'я, до якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечується автоматизований обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI). Власником центральної бази даних, зокрема, майнових прав на програмне забезпечення центральної бази даних, є держава в особі Нацслужби охорони здоров'я України (НСЗУ). Реєстр медичних записів, записів про видані направлення та рецепти також ведеться в центральній базі даних. Розпорядником реєстру та власником його даних також є НСЗУ.

Створення, внесення та перегляд інформації та документів у центральній базі даних, внесення змін і доповнень до них здійснюються користувачами, відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я, що затверджено постановою Кабміну №411 від 25 квітня 2018 року, та нормативно-правових актів, що регулюють порядок ведення відповідних реєстрів. Оператори електронних медичних інформаційних систем та їхні співробітники таких прав не мають, наголосили в Helsi.

Записи про направлення та рецепти в електронній системі охорони здоров'я вносяться до Реєстру згідно з Порядком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я № 587 від 28 лютого 202 року, і повинні містити кваліфікований електронний підпис лікаря, молодшого спеціаліста з медичною освітою, медичного адміністратора. Право проведення верифікації даних у реєстрі відповідно до чинного законодавства належить уповноваженій особі НСЗУ, а не медично-інформаційній системі, зазначили в Helsi. "Саме уповноважені особи НСЗУ проводять верифікацію в порядку, встановленому законодавством, і в разі виявлення невідповідностей вносять відповідні записи до реєстру", - повідомили у пресслужбі.

Helsi - медична інформаційна система та провідний цифровий провайдер у сфері охорони здоров'я України. Відома як постачальник SaaS-рішень медичної інформаційної системи для 1300 державних і приватних клінік.

Як повідомлялося, "Київстар", найбільший в Україні мобільний оператор зв'язку, повідомив про купівлю контрольного пакета Helsi в серпні 2022 року.

За підсумками січня-березня 2023 року Helsi повідомила про більш ніж 25 млн зареєстрованих користувачів. Водночас кількість зареєстрованих медустанов у системі в першому кварталі цього року досягла 1,5 тис. Кількість лікарів, зареєстрованих у системі, - до 33,5 тис.