В Україні планують запустити системну освіту протезистів на базі Львівської політехніки

В Україні планують запустити системну освіту протезистів на базі Національного університету "Львівська політехніка", повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

"Ми постійно збільшуємо кількість залучених міжнародних експертів і тренерів високого рівня для того, щоб навчати наших фахівців. І нині плануємо побудувати системну освіту з нуля, бакалаврську та магістерську, на базі Львівського політехнічного університету", - сказала Жолнович в ефірі національного телемарафону.