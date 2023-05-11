Медицина

11:10 11.05.2023

В Україні планують запустити системну освіту протезистів на базі Львівської політехніки

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В Україні планують запустити системну освіту протезистів на базі Львівської політехніки

В Україні планують запустити системну освіту протезистів на базі Національного університету "Львівська політехніка", повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

"Ми постійно збільшуємо кількість залучених міжнародних експертів і тренерів високого рівня для того, щоб навчати наших фахівців. І нині плануємо побудувати системну освіту з нуля, бакалаврську та магістерську, на базі Львівського політехнічного університету", - сказала Жолнович в ефірі національного телемарафону.

Теги: #навчання #протезування

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