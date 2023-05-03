"Фонд громади Приірпіння" передав лікарням низки областей ліки на 9,3 млн грн

Благодійний "Фонд громади Приірпіння" передав лікарням кількох областей України лікарські засоби на загальну суму 9,3 млн грн.

Як повідомляє фонд у фейсбуці, він завершив перший етап програми "Соціальна медицина" і спільно з Громадською радою при Бучанській РДА вже передав лікарням та громадським організаціям України антибіотики на суму 5,9 млн грн. Зокрема, доставлено кілька партій ліків до лікарень Миколаєва та Кропивницького, а Червоному Хресту Дніпровського району Києва передано ліки на суму близько 2 млн грн.

Водночас повідомляється про підписання угоди про отримання в травні цього року 10 тис. упаковок препарату "Моксетеро" на загальну суму 3,4 млн грн.

Отже, за словами виконавчого директора фонду Тетяни Лаговської, загальний обсяг допомоги фонду українським лікарням сягне 9,3 млн грн.

"Спочатку ми вивчаємо потребу в ліках Бучанського району та задовольняємо її. Потім через партнерські організації та Міністерство оборони отримуємо заявки від лікарень і громадських організацій, які реально потребують медпрепаратів, й організовуємо доставку медичних вантажів. Щодо всіх медпрепаратів ведеться облік, підписують акти прийому-передачі ліків", - розповів про механізм розподілу гуманітарної допомоги волонтер фонду, голова одного з комітетів Громадської ради при Бучанській РДА Олександр Голіздра.

Своєю чергою голова Громадської ради при Бучанській РДА Олександр Тигов зауважив, що Бучанський район був деокупований першим у країні, він же перший і відновлюється, зокрема отримує медикаменти.

"Наші волонтери можуть допомогти і тим лікарням, громадським організаціям, які або перебувають у прифронтовій зоні, або нещодавно там перебували. А також тим медзакладам, де лікують наших поранених бійців ЗСУ, які дуже потребують антибіотиків", - сказав він.