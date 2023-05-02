Медицина

17:12 02.05.2023

ВР мінімізувала бюрократію під час оформлення меддокументів військовим

1 хв читати
ВР мінімізувала бюрократію під час оформлення меддокументів військовим

Верховна Рада вдосконалила процедуру оформлення документів і лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану, мінімізувавши бюрократію.

Ухвалення відповідного законопроєкту №9158 у цілому підтримав 291 народний депутат на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає удосконалення питань оформлення військовослужбовцем довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) як за результатами проведення відповідного розслідування (службового або спеціального), так і без нього.

Водночас, згідно з законодавчою ініціативою, може бути вдосконалено процес оформлення та направлення медичних документів між військовими частинами й закладами охорони здоров'я.

Очікується, що це сприятиме розв'язанню проблеми черг і зайвої бюрократії під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

 

Теги: #рада #медицина #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:40 02.05.2023
ВР розширила перелік медзакладів, при яких створюють військово-лікарські комісії

ВР розширила перелік медзакладів, при яких створюють військово-лікарські комісії

16:49 02.05.2023
ВР визначила політрежим РФ як рашизм

ВР визначила політрежим РФ як рашизм

16:00 02.05.2023
ВР продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні до 18 серпня - нардеп

ВР продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні до 18 серпня - нардеп

15:14 02.05.2023
Нардеп Лерос виграв суд у ВР за відсторонення його від засідань, повідомляє Гончаренко

Нардеп Лерос виграв суд у ВР за відсторонення його від засідань, повідомляє Гончаренко

11:23 02.05.2023
Силовики пропонують ВР створити робгрупу з представниками Кабміну і Генштабу ЗСУ для врегулювання питання виплат військовим - Арахамія

Силовики пропонують ВР створити робгрупу з представниками Кабміну і Генштабу ЗСУ для врегулювання питання виплат військовим - Арахамія

19:19 01.05.2023
В умовах війни медичні компанії впроваджують сервіси, що дають змогу підтримувати комунікації з пацієнтами

В умовах війни медичні компанії впроваджують сервіси, що дають змогу підтримувати комунікації з пацієнтами

12:44 01.05.2023
Законопроєкт про повернення виплат 30 тис. грн не збалансований, його реалізація може негативно вплинути на економіку та фінансовий ринок - представник МВФ

Законопроєкт про повернення виплат 30 тис. грн не збалансований, його реалізація може негативно вплинути на економіку та фінансовий ринок - представник МВФ

04:42 27.04.2023
Хорватія прийняла на лікування 19 українських військових

Хорватія прийняла на лікування 19 українських військових

09:44 26.04.2023
У ВР ініціюють перезавантаження Державної податкової служби

У ВР ініціюють перезавантаження Державної податкової служби

20:24 25.04.2023
ТСК пропонує заборонити виробництво і реалізацію сигарет для duty-free до кінця війни

ТСК пропонує заборонити виробництво і реалізацію сигарет для duty-free до кінця війни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МСЕК перестане існувати з 1 січня 2025 року - Ляшко

Рецептурні ліки з 1 квітня продаватимуть за електронним рецептом, в аптеках виник ажіотаж

ВР має намір надати державні гарантії учасникам війни на біологічне посттравматичне батьківство (материнство)

Третій етап медреформи та формування мережі медзакладів розпочнеться у 18 областях та Києві

Іспанія навчить українських лікарів методів сучасного протезування - прем'єр

ОСТАННЄ

Понад 10% співробітників "Добробуту", які виїхали після початку повномасштабного вторгнення, не повернулися

Працівники сфери охорони здоров'я через війну виїжджають за кордон, але працевлаштовуватися там не поспішають

Загальна кількість медиків в Україні у 2022 році знизилася на 14% - УЦОЗ

У Держсистемі трансплантацій зареєстровано 339 заяв про згоду на посмертне донорство - Центр трансплант-координації

МОЗ обурене неефективним використанням ангіографа та рентгена в лікарні Шостки

Українські лабораторії достатньо захищені, але МОЗ проведе консультації з ВООЗ - Ляшко

Ляшко: Ми маємо знайти ефективний механізм співоплати за медпослуги в післявоєнній Україні

Ляшко: Не факт, що найближчим часом ми зможемо підвищити тарифи на медпослуги

Знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів увійдуть до програми реімбурсації з вересня 2023 р. – голова НСЗУ

Знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів увійдуть до програми реімбурсації з вересня 2023р. – голова НСЗУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА