ВР мінімізувала бюрократію під час оформлення меддокументів військовим

Верховна Рада вдосконалила процедуру оформлення документів і лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану, мінімізувавши бюрократію.

Ухвалення відповідного законопроєкту №9158 у цілому підтримав 291 народний депутат на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає удосконалення питань оформлення військовослужбовцем довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) як за результатами проведення відповідного розслідування (службового або спеціального), так і без нього.

Водночас, згідно з законодавчою ініціативою, може бути вдосконалено процес оформлення та направлення медичних документів між військовими частинами й закладами охорони здоров'я.

Очікується, що це сприятиме розв'язанню проблеми черг і зайвої бюрократії під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).