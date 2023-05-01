В умовах війни медичні компанії впроваджують сервіси, що дають змогу підтримувати комунікації з пацієнтами

В умовах воєнного часу медичні компанії впроваджують сервіси, що дають змогу підтримувати комунікації з пацієнтами.

Як повідомила медмережа "Добробут" (Київ) з посиланням на директора з маркетингу Анну Швед, серед таких інструментів, які розвиває медмережа, - мобільний застосунок "Добробут". За його допомогою пацієнт може записатися на прийом до потрібного лікаря в будь-якому медцентрі мережі, переглянути результати аналізів для досліджень, консультативні висновки лікарів, записатися до лікаря на онлайн-роз'яснення та пройти його в застосунку, оплатити послуги, керувати своїми візитами, переносити або скасовувати їх.

Крім того, сервіс дає можливість завантажити медичні документи, отримані в інших медзакладах, а також самостійно, не звертаючись до контакт-центру, записуватися не лише на прийом до лікаря, а й на аналізи, УЗД, КТ, МРТ, рентген.

Медмережа також запроваджує термінали самообслуговування для отримання детальної інформації про візит до лікаря без звернення на рецепцію і без очікування в черзі.

Окрім цього, "Добробут" упроваджує онлайн-консультації через мобільний застосунок.

"Наразі онлайн-прийом відкритий до більш ніж 100 лікарів мережі. Перевага в тому, що це більш захищений канал, ніж популярні месенджери. Лікар може переглянути необхідні для онлайн-консультації медичні документи пацієнта. Спілкування пацієнта і лікаря може відбуватися в чаті, за допомогою аудіо або відео. Коригування схеми лікування, різка зміна стану здоров'я за відсутності можливості фізично потрапити до лікаря - основні приводи для звернення до лікаря онлайн", - сказала Швед.

"Добробут" також активно використовує вайбер і телеграм-боти для пацієнтів, які не мають змоги зателефонувати до контакт-центру і поспілкуватися з координаторами, наприклад, перебуваючи за кордоном.

"Найближчим часом плануємо розширювати функціонал цього каналу комунікації та покращувати його роботу. Розуміючи шлях й очікування клієнта, ми хочемо бути там, де зручно перебувати йому. Селф-сервіси - це сучасний тренд в усьому цивілізованому світі, зокрема й у медицині. Ми дотримуємося цього тренду, тим паче що умови воєнного стану змушують нас динамічніше реагувати на нові виклики і підлаштовуватися під нові реалії", - резюмувала Швед.

Своєю чергою генеральний директор медичної лабораторії CSD LAB (Київ) Олександр Дудін наголосив, що в лабораторному сегменті диджиталізація є, зокрема, обов'язковою частиною контролю якості та одним із чинників, які дають змогу забезпечити швидкість виконання досліджень і точність їхніх результатів.

Він повідомив, що інвестиції CSD LAB у розвиток інформаційних технологій "сягнули сотень тисяч доларів". Компанія розробила кілька власних ІТ-продуктів, зокрема медичну програму для патоморфологічної лабораторії.

"Спільно з компанією Yadro Systems ми створили спеціальну програму для патоморфологічної лабораторії, бо на ринку не було навіть трохи схожих продуктів. Наше програмне забезпечення - SlidePath - допомагає керувати робочими процесами, що максимально зручно для патоморфолога. Водночас надається можливість спостерігати за зразком на кожному етапі", - розповідає Дудін.

Директор CSD LAB зазначив, що складно підрахувати, скільки грошей компанія економить завдяки диджиталізації, "це про оптимізацію робочих процесів, забезпечення швидкості проведення аналізів і точної відтворюваності результатів".

"У нашій патоморфологічній лабораторії є обладнання, яке сканує гістологічні скельця і дає змогу патологам із будь-якого куточка світу дослідити біоматеріал і встановити діагноз", - сказав він.

Дудін пояснив, що раніше компанія ефективно використовувала таку інновацію для отримання консультацій від міжнародних партнерів і провідних світових патологів щодо складних унікальних клінічних випадків, проте з початку повномасштабного вторгнення CSD LAB почала активно використовувати сканер і в щоденній роботі, коли патоморфологи були вимушені працювати в різних куточках України.

"Можливість відсканувати гістологічні скельця допомогла продовжувати роботу над дослідженнями, від результатів яких часто залежить здорове майбутнє, а іноді - навіть життя наших клієнтів", - сказав він.

Дудін сказав, що процес диджиталізації потребує значних фінансових інвестицій, але "це необхідно, і без впровадження новітніх цифрових технологій сучасна лабораторна діагностика неможлива".

Як повідомлялося, у травні 2022 року комітет з охорони здоров'я Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) заявив, що однією зі складових повоєнного відновлення системи охорони здоров'я України має стати повноцінна диджиталізація системи, зокрема доступна телемедицина, електронна медична картка, електронні рецепти.