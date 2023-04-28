Медицина

19:43 28.04.2023

Загальна кількість медиків в Україні у 2022 році знизилася на 14% - УЦОЗ

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Загальна кількість медиків в Україні у 2022 році знизилася на 14% - УЦОЗ

Загальна кількість медиків - лікарів, середнього та молодшого медперсоналу в Україні у 2022 році знизилася на 14%, як порівняти з 2021 роком, свідчать дані Українського центру охорони здоров'я (УЦОЗ) за результатами дослідження "Медицина під час війни: вплив повномасштабного вторгнення Росії на систему охорони здоров'я України".

Згідно з ними, найбільше скоротилася кількість молодшого медперсоналу, яка знизилася на 16,5%, як порівняти з довоєнним рівнем.

"Очікувано, що кількість медичних працівників зменшилася в регіонах, де тривають активні бойові дії, або на тимчасово окупованих РФ територіях", - повідомляють у пресрелізі УЦОЗ.

Водночас наголошується, що на тлі скорочення кількості медперсоналу в прифронтових і на деокупованих територіях помітного припливу медичних працівників у тилових регіонах не відбулося, крім Полтавської області, де дещо збільшилася кількість лікарів.

"Такі тенденції можуть свідчити про масштаби міграції медиків за кордон", - зазначили в УЦОЗ.

Водночас, посилаючись на відповідь Міністерства охорони здоров'я Польщі на запит УЦОЗ щодо кількості медиків, які отримали дозвіл на роботу за фахом у Польщі у 2022 році, центр наводить дані, що станом на кінець лютого 2023 року в Польщі працевлаштувалися трохи більш як 2300 лікарів і понад 1060 медсестер і санітарок за умови наявності майже 1,8 млн зареєстрованих у Польщі, згідно з офіційними даними, українських біженців.

"Оскільки Польща прийняла найбільшу кількість українців, очікувано, що й потік медиків відповідатиме подібним масштабам. Але в Польщі працевлаштувалися менше ніж 1% від довоєнної кількості українських медиків", - констатують в УЦОЗ.

Водночас уточнюється, що аналіз проведено з використанням даних Національної служби здоров'я України (НСЗУ), які враховують лише тих медиків, які працювали в законтрактованих із нею медзакладах.

Теги: #медики #дані #уцоз

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