Медицина

12:47 21.04.2023

Інститут ім. Філатова отримав як гуманітарну допомогу препарат для лікування внутрішньоочної злоякісної пухлини у дітей

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Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова Національної академії медичних наук України (Одеса) отримав як гуманітарну допомогу препарат мелфалан для лікування ретинобластоми - внутрішньоочних злоякісних пухлин у дітей.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в клініці, препарат застосовують для лікування захворювання за власною розробленою медиками інституту методикою комбінованої поліхіміотерапії, що передбачає введення ліків безпосередньо в пухлину в поєднанні із загальною поліхіміотерапією. Застосування такого методу дає змогу зберегти уражене пухлиною око і навіть зір у 80% випадків, зокрема за 3-4 стадії ретинобластоми.

Як препарат для внутрішньоочних ін'єкцій застосовується препарат мелфалан, який випускає фармкомпанія Aspen Pharmacare Holdings Limited.

"На жаль, останнім часом закупити мелфалан для ін'єкцій в Україні було неможливо. Інститут вжив активних дій для того, щоб отримати ліки", - повідомили в інституті.

Отримання ліків стало можливим завдяки зусиллям керівника служби патронату МЗС України Ольги Нікітченко, посла України в ПАР Любові Абравітової, а також старшого виконавчого директора Aspen Group Ставроса Ніколау за підтримки БФ We stand with Ukraine.

"Препарат доставили в Інститут Філатова. І буквально наступного дня перший пацієнт отримав лікування, що дає змогу зберегти йому зір і життя", - повідомили в клініці.

Ретинобластома - внутрішньоочна високозлоякісна пухлина сітківки, що розвивається здебільшого у дітей перших двох років життя і становить 89,3-98,2% усіх внутрішньоочних новоутворень у дітей. Рівень захворюваності на ретинобластому у світі становить нині 1 випадок на 10-15 тисяч новонароджених.

У зв'язку з безсимптомним перебігом захворювання більшість дітей (85-86%) потрапляє до клінік із пізньою стадією ретинобластоми, раніше і дотепер у багатьох клініках єдиним способом збереження життя дитині вважали видалення пухлини разом з оком.

Ретинобластому в Україні лікують у відділі офтальмопатології дитячого віку ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України". За останні роки в клініці проліковано близько 300 дітей із ретинобластомою віком від трьох місяців до восьми років. Одній дитині роблять від 3 до 20 ін'єкцій залежно від стадії захворювання.

Теги: #онкологія #гумдопомога #інститут_філатова

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