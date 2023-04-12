Ляшко: Кожен інсультний центр повинен мати центр реабілітації

Кожен інсультний центр повинен мати центр реабілітації, вважає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Кожен інсультний центр повинен мати реабілітаційне відділення, яке опікуватиметься гострою і підгострою реабілітацією", - сказав він під час міжнародного форуму з реабілітації у Львові.

Водночас очільник МОЗ відзначив велику кількість дискусій щодо того, що "кожен орган місцевого самоврядування хоче побудувати реабілітаційний центр".

"Де-факто не потрібно будувати величезні реабілітаційні центри, але потрібно врахувати необхідні цифри і забезпечити реабілітацію з пріоритетом на ті заклади, де є найбільша кількість пацієнтів", - сказав міністр.

Ляшко повідомив, що на базі медичного центру "Незламні" (Unbroken) буде побудовано ще один корпус для реабілітації з центром реконструктивної хірургії.

Крім того, МОЗ профінансувало центр госпіталю ветеранів у Рівненській області, який займається спінальною травмою, а також допомогу для дитячого реабілітаційного центру в Києві.