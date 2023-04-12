Червоний Хрест України готовий брати участь у роботі з реабілітації ветеранів - Доценко

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) готове брати участь у роботі з реабілітації ветеранів, заявив генеральний директор Національного комітету ТЧХУ Максим Доценко.

"Нове життя пацієнтів після травм та реабілітації починається насамперед у громадах, на місцях. Це довготривалий процес, де всі разом маємо забезпечити якісні послуги для комфортного проживання наших громадян. Червоний Хрест України у співпраці з державним сектором готовий створювати центри реабілітації для людей, що потребують допомоги", - сказав Доценко на Міжнародному форумі реабілітації у Львові.

Як повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці, Доценко також наголосив, що мобільні медичні бригади Червоного Хреста України можуть спеціалізуватися і на реабілітаційному напрямі, а соціальні помічники Товариства здатні надавати ветеранам необхідну допомогу.

"Сьогодні на форумі озвучено думку щодо залучення помічників ветеранів. Мені дуже подобається ця ідея. Наші соціальні помічники також можуть допомагати не лише людям похилого віку, але й ветеранам. Об'єднавши наші зусилля і використавши наш ресурс та досвід, ми зможемо допомогти якомога більшій кількості громадян", - наголосив Доценко.