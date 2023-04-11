Медицина

20:03 11.04.2023

Психологічну допомогу в Україні можуть надавати вже понад 20 тис. сімейних лікарів

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Психологічну допомогу на первинці можуть надавати вже понад 20 тис. сімейних лікарів, повідомила директор департаменту медичних послуг МОЗ Олександра Машкевич.

"Громадяни не повинні боятися йти до сімейного лікаря і розмовляти з ним про свої психологічні проблеми. Уже понад 20 тис. наших сімейних лікарів пройшли курси, опанували навички надання такої медичної допомоги, й до цих лікарів можна звернутися", - сказала вона в ефірі телемарафону у вівторок.

Машкевич також повідомила, що, згідно з прогнозами ВООЗ, близько 15 млн українців відчують негативний вплив воєнних дій і близько 4-6 млн громадян потребуватимуть вузькоспеціалізованої психологічної медичної допомоги.

"Люди в нашій країні, на жаль, мають певну стигму, вони соромляться йти до психолога, соромляться говорити про те, що з ними щось негаразд. Але коли людина почувається погано, то потрібно йти до лікаря. Це нормальна практика", - сказала вона.

Машкевич наголосила, що найбільш чутлива група - це ветерани та члени їхніх сімей.

Теги: #допомога #первинка #психологічна

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