Психологічну допомогу в Україні можуть надавати вже понад 20 тис. сімейних лікарів

Психологічну допомогу на первинці можуть надавати вже понад 20 тис. сімейних лікарів, повідомила директор департаменту медичних послуг МОЗ Олександра Машкевич.

"Громадяни не повинні боятися йти до сімейного лікаря і розмовляти з ним про свої психологічні проблеми. Уже понад 20 тис. наших сімейних лікарів пройшли курси, опанували навички надання такої медичної допомоги, й до цих лікарів можна звернутися", - сказала вона в ефірі телемарафону у вівторок.

Машкевич також повідомила, що, згідно з прогнозами ВООЗ, близько 15 млн українців відчують негативний вплив воєнних дій і близько 4-6 млн громадян потребуватимуть вузькоспеціалізованої психологічної медичної допомоги.

"Люди в нашій країні, на жаль, мають певну стигму, вони соромляться йти до психолога, соромляться говорити про те, що з ними щось негаразд. Але коли людина почувається погано, то потрібно йти до лікаря. Це нормальна практика", - сказала вона.

Машкевич наголосила, що найбільш чутлива група - це ветерани та члени їхніх сімей.