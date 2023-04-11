ВР має намір розширити перелік медзакладів, при яких можна створювати військово-медичні комісії

Верховна Рада має намір розширити за рахунок державних і комунальних закладів охорони здоров'я перелік організацій, при яких можна створювати військово-медичні комісії.

Відповідний законопроєкт №9154 "Про внесення змін до ст. 70 Основ законодавства України про охорону здоров'я, що стосуються роботи військово-медичних комісій" у першому читанні підтримали 311 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Згідно із законопроєктом, військово-медичні комісії створюють при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки і закладів охорони здоров'я сектору безпеки і оборони, зокрема Міністерства оборони України, Служби безпеки України, інших органів сектору безпеки і оборони.

"Військово-медичні комісії також може бути створено при державних і комунальних закладах охорони здоров'я", - йдеться в документі.

У нині чинному законі такі комісії можна створювати лише при закладах охорони здоров'я МО, СБУ та інших військових формувань, а також Державної служби захисту інформації.