ВР планує мінімізувати бюрократію під час оформлення меддокументів військовим

Верховна Рада планує вдосконалити процедуру оформлення документів і лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану, мінімізувавши бюрократію.

Ухвалення відповідного законопроєкту №9158 за основу підтримали 311 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає удосконалення питань оформлення військовослужбовцем довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) і за результатами проведення відповідного розслідування (службового або спеціального), і без нього.

Водночас, згідно із законодавчою ініціативою, може бути вдосконалено процес оформлення та скерування медичних документів між військовими частинами та закладами охорони здоров'я.

Як зазначив Железняк, очікується, що ухвалення законопроєкту сприятиме розв'язанню проблеми черг і зайвої бюрократії під час військово-лікарської комісії (ВЛК).