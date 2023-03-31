Рецептурні ліки з 1 квітня продаватимуть за електронним рецептом, в аптеках виник ажіотаж

З 1 квітня рецептурні ліки продаватимуть як за електронним, так і за паперовим рецептом, але в аптеках виник ажіотаж через побоювання, що можливості придбати препарати без рецепта не буде.

"Починаючи з 1 квітня рецептурні ліки можна буде придбати в аптеці ще й за електронним рецептом. Це зробить процес призначення більш простим та ефективним. Водночас в Україні паперові рецепти продовжать діяти щонайменше до завершення воєнного стану", - повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Відомство нагадує, що відпуск рецептурних препаратів і раніше здійснювався за призначенням лікаря, фактично додається лише можливість скористатися електронним рецептом.

"МОЗ не розширює і не змінює перелік рецептурних ліків", - наголосили в МОЗ.

Водночас в аптеках виник ажіотаж через побоювання, що лікарські засоби, які традиційно широко застосовують українці, будуть доступні лише за рецептом.

У соціальних мережах пацієнти повідомляють, що в аптеках "виникли величезні черги", "сайти аптек не працюють", "фармацевти до ладу нічого не знають".

Водночас пацієнти повідомляють, що до переліку препаратів, відпуск яких з 1 квітня буде можливий лише за рецептом, також потрапляють, зокрема, антибіотики, серцево-судинні та знеболювальні препарати.

Агентство "Інтерфакс-Україна" очікує коментарів аптечних мереж.