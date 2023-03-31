Медицина

15:18 31.03.2023

Рецептурні ліки з 1 квітня продаватимуть за електронним рецептом, в аптеках виник ажіотаж

1 хв читати
Рецептурні ліки з 1 квітня продаватимуть за електронним рецептом, в аптеках виник ажіотаж

З 1 квітня рецептурні ліки продаватимуть як за електронним, так і за паперовим рецептом, але в аптеках виник ажіотаж через побоювання, що можливості придбати препарати без рецепта не буде.

"Починаючи з 1 квітня рецептурні ліки можна буде придбати в аптеці ще й за електронним рецептом. Це зробить процес призначення більш простим та ефективним. Водночас в Україні паперові рецепти продовжать діяти щонайменше до завершення воєнного стану", - повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Відомство нагадує, що відпуск рецептурних препаратів і раніше здійснювався за призначенням лікаря, фактично додається лише можливість скористатися електронним рецептом.

"МОЗ не розширює і не змінює перелік рецептурних ліків", - наголосили в МОЗ.

Водночас в аптеках виник ажіотаж через побоювання, що лікарські засоби, які традиційно широко застосовують українці, будуть доступні лише за рецептом.

У соціальних мережах пацієнти повідомляють, що в аптеках "виникли величезні черги", "сайти аптек не працюють", "фармацевти до ладу нічого не знають".

Водночас пацієнти повідомляють, що до переліку препаратів, відпуск яких з 1 квітня буде можливий лише за рецептом, також потрапляють, зокрема, антибіотики, серцево-судинні та знеболювальні препарати.

Агентство "Інтерфакс-Україна" очікує коментарів аптечних мереж.

Теги: #аптеки #моз #ліки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:59 30.03.2023
Близько половини українців купують продукти та ліки заздалегідь як стратегічний запас – дослідження Deloitte

Близько половини українців купують продукти та ліки заздалегідь як стратегічний запас – дослідження Deloitte

10:18 29.03.2023
Імпорт ліків в Україну у 2022 р. скоротився на 38%, експорт українських ліків - на 24% - дослідження

Імпорт ліків в Україну у 2022 р. скоротився на 38%, експорт українських ліків - на 24% - дослідження

11:38 22.03.2023
Україна розпочала проєкт оснащення лікарень сонячними панелями

Україна розпочала проєкт оснащення лікарень сонячними панелями

20:37 20.03.2023
Медмережа "Добробут" запускає програму надання безоплатних ліків для пацієнтів із раком молочної залози

Медмережа "Добробут" запускає програму надання безоплатних ліків для пацієнтів із раком молочної залози

18:11 20.03.2023
Нестача фахівців є однією з основних проблем розвитку реабілітації - МОЗ

Нестача фахівців є однією з основних проблем розвитку реабілітації - МОЗ

13:58 17.03.2023
В Україні ліквідовано схему постачання фальсифікованих ліків для онкохворих - Офіс генпрокурора

В Україні ліквідовано схему постачання фальсифікованих ліків для онкохворих - Офіс генпрокурора

09:17 01.03.2023
Третій етап медреформи та формування мережі медзакладів розпочнеться у 18 областях та Києві

Третій етап медреформи та формування мережі медзакладів розпочнеться у 18 областях та Києві

14:52 27.02.2023
Через вплив війни психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 млн українців – заступниця міністра охорони здоров'я

Через вплив війни психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 млн українців – заступниця міністра охорони здоров'я

14:39 23.02.2023
З початку вторгнення РФ загинули 106 українських медиків, з них 33 – на робочому місці – міністр Ляшко

З початку вторгнення РФ загинули 106 українських медиків, з них 33 – на робочому місці – міністр Ляшко

18:47 21.02.2023
"Епіцентр" відправив українським медикам 50 реанімобілів на 133,5 млн грн

"Епіцентр" відправив українським медикам 50 реанімобілів на 133,5 млн грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР має намір надати державні гарантії учасникам війни на біологічне посттравматичне батьківство (материнство)

Третій етап медреформи та формування мережі медзакладів розпочнеться у 18 областях та Києві

Іспанія навчить українських лікарів методів сучасного протезування - прем'єр

Колишнього першого заступника глави МОЗ Комаріду підозрюють у безпідставній реєстрації ліків від COVID-19

Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 в Україні зростає, показники вакцинації впали – головний лікар

ОСТАННЄ

Українська "Юрія-Фарм" придбала узбецьку "Река-Мед" за допомогою ЄБРР

ВР пропонують розширити перелік медзакладів, при яких створюються військово-медичні комісії

Уперше бойових медиків ЗСУ за стандартом армії США сертифікував український недержавний центр підготовки з тактичної медицини

Благодійники передали чергову партію допомоги медзакладам Полтавщини - ОВА

Майже половина опитаних українців вважають, що ситуація в медицині не змінилася після початку повномасштабного вторгнення, 22% вважають, що погіршилася

В Україні втретє успішно пересадили легені

У межах проєкту "Реабілітація травм війни в Україні" 9 великих багатопрофільних лікарень отримали обладнання для реабілітації

Контракт на медичну допомогу з ребілітації підписали вже 244 лікарні

Перший автомобіль мобільних медбригад ТЧХУ розпочав роботу на Одещині

Електронний рецепт розширює доступ пацієнтів до медпослуг - заступник міністра охорони здоров'я Карчевич

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА