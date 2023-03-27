Уперше бойових медиків ЗСУ за стандартом армії США сертифікував український недержавний центр підготовки з тактичної медицини

Група медичних фахівців Збройних сил України пройшла курс з тактичної медицини TCCC-MP і отримала сертифікацію від Американської асоціації NAEMT. Провайдером навчання виступила українська організація PULSE - Pre-hospital focused Ukrainian Life Saving Effort.

Це перший випуск сертифікованих за зразком Збройних сил США бойових медиків недержавним українським провайдером, повідомляє пресслужба PULSE.

"Сертифікацію рівня TCCC-MP у рамках навчання від PULSE отримали 50 осіб", - зазначається в повідомленні.

Випускники першої групи провели за заняттями 24 години. Згідно з програмою, вони здобули практичні навички з використання різних типів турнікетів, рекомендованих комітетом з тактичної медицини при Міністерстві оборони США, забезпечення прохідності дихальних шляхів, включно з хірургічними методами, навички внутрішньовенного та внутрішньокісткового доступу, голкової торакостомії. Навчання проводилося на високоякісному тренувальному обладнанні (манекенах, тренажерах).

Зазначається, що така підготовка є частиною системи медицини поля бою Збройних сил США. Вона дала змогу американським військовим в операціях в Іраку та Афганістані зафіксувати найнижчий в історії бойових дій рівень смертності серед усіх, хто зазнав поранень на полі бою, - 9,4%.

"Навчання за цим курсом є лише одним із багатьох кроків, які потрібно робити на шляху підготовки військовослужбовців медичних ролей. Ми разом із нашими колегами з інших цивільних і військових центрів застосовуємо такі самі стандарти навчання, матеріали, професійне обладнання, як і західні країни, країни НАТО. Справедливо, що за результатами навчання ми тепер маємо можливість видавати такі самі документи. Щиро сподіваємося, це прискорить інтеграцію систем і сприятиме збільшенню кількості медичного та іншого обладнання, яке отримують медики ЗСУ від іноземних партнерів", - зазначив співзасновник PULSE Федір Сердюк.

PULSE було сертифіковано як тренінговий центр NAEMT у січні 2023 року. Загалом за цей час навчання за різними програмами TCCC (TCCC All Service Members, TCCC Combat Lifesaver та TCCC for Medical Personnel) пройшли 176 осіб.

NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians) - це професійна спілка працівників екстреної медичної служби США, що представляє всіх екстрених медичних техніків і парамедиків. Саме ця організація уповноважена Пентагоном на врегулювання питань тактичної медичної підготовки.