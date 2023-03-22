Медицина

14:21 22.03.2023

Перший автомобіль мобільних медбригад ТЧХУ розпочав роботу на Одещині

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Перший автомобіль мобільних медбригад ТЧХУ розпочав роботу на Одещині

Перший автомобіль у рамках проєкту "Мобільні медичні бригади" Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) розпочав роботу в Одеській області.

"Повністю укомплектована необхідним обладнанням та медикаментами мобільна медична бригада виїжджає до віддалених населених пунктів громади для надання первинної й невідкладної медичної допомоги", - повідомляється на фейсбук-сторінці ТЧХУ в середу.

Медичні працівники оглядають пацієнтів, вимірюють артеріальний тиск, рівень глюкози та сатурації крові, дають рекомендації щодо лікування, за призначенням лікаря надають безкоштовно медикаменти.

В Одеській області проєкт реалізується за підтримки Німецького Червоного Хреста.

Теги: #тчху #медбригади

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