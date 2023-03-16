Мобільні бригади Червоного хреста України надають консультативну допомогу в громадах Черкаської області
Мобільні медичні бригади Товариства Червоного хреста України (ТЧХУ) надали 9700 консультацій жителям територіальних громад Черкаської області.
"9700 медичних консультацій провели спеціалісти мобільних медичних бригад Червоного Хреста України на Черкащині у Драбівській, Чигиринській, Звенигородській та Монастирищенській громадах", - повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці в четвер.
Зокрема, українським громадянам із віддалених сіл області та мешканцям прихистків було надано 8760 консультацій, а внутрішньо переміщеним особам - 940 консультацій.
Консультації ТЧХУ передбачають терапевтичні обстеження (вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози в крові або насичення крові киснем), рекомендації щодо лікування або направлення до вузького спеціаліста, безоплатне надання основних ліків.