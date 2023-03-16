План уряду на 2023 рік передбачає впровадження профілактичних медоглядів ветеранів та формування мережі Центрів ветеранського розвитку

План пріоритетних дій уряду на 2023 рік передбачає впровадження профілактичних медичних оглядів ветеранів війни та формування мережі Центрів ветеранського розвитку.

Зокрема, згідно з розпорядженням уряду №221 від 14 березня, ветеранську політику визначено як один із пріоритетних напрямів на 2023 рік.

Згідно з планом пріоритетних дій, у березні Кабмін має затвердити проєкт указу президента "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про Стратегію переходу від військової служби до цивільного життя до 2032 року".

Протягом року в Україні також почнуть формувати мережу Центрів ветеранського розвитку на базі закладів вищої освіти, і у 2023 році три такі центри має бути створено у Львові, Вінниці та Дніпрі.

Зазначається, що у вересні поточного року має бути здано в експлуатацію будівлю відновленого сучасного центру психологічної допомоги та адаптації для ветеранів війни, членів їхніх родин у Бородянці, зруйновану російськими військами у 2022 році.

Крім того, до грудня має бути впроваджено профілактичні медичні огляди ветеранів війни.

Серед іншого, у травні Кабмін має затвердити план заходів щодо вшанування подвигів ветеранів війни, виявлених під час захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, на період 2023-2026 років.

Як повідомлялося, 14 березня Кабмін затвердив план пріоритетних дій уряду на 2023 рік.