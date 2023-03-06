Медицина

19:40 06.03.2023

Кількість хворих у модульному містечку для переселенців у Львові зросла до 37 осіб, 11 госпіталізовано

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Кількість хворих у модульному містечку для переселенців у Львові зросла до 37 осіб, 11 госпіталізовано

Із модульного містечка для переселенців у Львові госпіталізували 11 пацієнтів із симптомами кишкової інфекції, 5 із них уже почуваються краще, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Фахівці взяли аналізи у хворих і проводять лабораторні дослідження, щоб з'ясувати причину нездужання. Харчове чи інше отруєння не було підтверджено на цей час", - йдеться в повідомленні.

Керівник управління охорони здоров'я Львівської міської ради Марта Матюшко зазначила, що раніше повідомлялося про 13 госпіталізованих, однак двоє з них, будучи переміщеними особами, не проживають у модульному містечку.

"Учора вранці надійшла інформація, що вночі з суботи на неділю в інфекційну лікарню госпіталізували жителів модульного містечка. Одразу ж спрацювала наша медична служба, ми доправили в модульне містечко співробітників 4-ї міської поліклініки, щоб дізнатися загальний стан усіх жителів. Протягом дня ще деяка частина осіб звернулася по медичну допомогу. Станом на цей ранок, кількість тих, хто захворів, становить 37, з них 21 дитина віком від 5 до 17 років. До інфекційної лікарні госпіталізовано 11 осіб, з них 9 дітей і 2 дорослих. Раніше була інформація про 13 госпіталізованих, проте 2 з них не проживають у містечку, але є вимушено переміщеними особами", - пояснила Матюшко.

Фахівці також продезінфікували усі приміщення в містечку й узяли зразки їжі, мазки з поверхонь і санвузла, щоб з'ясувати причину захворювання.

Однак, окрім обіду, яким мешканців містечка забезпечує спільнота отців салезіян у співпраці з містом, усі харчуються самостійно поза містечком.

"Зараз містечко забезпечується гарячим харчуванням один раз на день - обідом. Мешканці містечка працюють, і багато хто з них харчується зовні, тому ми не маємо чіткої статистики, що всі обідають. Але знаємо про мешканця, який був на роботі і не обідав цими продуктами, проте теж мав симптоми захворювання і йому теж надавали допомогу", - сказав координатор модульних містечок у Львові Володимир Головатий.

Він зазначив, що обіди готують зі свіжих продуктів, а всі співробітники, які працюють на кухні, мають медичні книжки. Їх усіх перевірили, взяли зразки з кухонних поверхонь і продуктів.

Зазначається, що половина з тих, хто захворів і залишився в містечку, почуваються набагато краще.

Загалом у зимовому модульному містечку проживає близько 700 жителів.

Раніше повідомлялося про 32 хворих із симптомами гострої кишкової інфекції, які були виявлені в модульному містечку. За фактом слідчі Національної поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних норм і правил запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

 

 

Теги: #львів #інфекція #переселенці

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