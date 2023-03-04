Київський онкоцентр у 2022 році закупив медобладнання на 30 млн грн

Київський міський клінічний онкоцентр у 2022 році закупив медичне обладнання на загальну суму 30 млн грн, повідомив в.о. директора онкоцентру Олександр Клюсов.

"Загалом ми закупили обладнання на 30 млн грн", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Клюсов повідомив, що, зокрема, "за особистої підтримки мера Віталія Кличка, департамент охорони здоров'я КМДА 2022 року придбав для онкоцентру два сучасні потужні лінійні прискорювачі для проведення променевої терапії".

"Таким чином, у нас уже є п'ять лінійних прискорювачів. Для того щоб встановити це обладнання, потрібно було провести ремонт двох бункерів. Проводяться будівельні роботи з реконструкції бункерних приміщень для встановлення цього високотехнологічного обладнання, завершити які планується на початку травня", - сказав він.

Клюсов повідомив, що 2023 року на базі онкоцентру планується створити центр радіології.

"Плануємо створити одну з найпотужніших радіологічних клінік в Україні, яка у 2023 році запрацює на повну потужність. Запуск центру радіології дасть змогу збільшити кількість пацієнтів майже на 75% і скоротить термін очікування від місяця до одного тижня", - наголосив Клюсов.

Як повідомлялося, Київський міський клінічний онкоцентр у 2022 році прийняв близько 30 тис. пацієнтів.

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