Медицина

14:39 23.02.2023

З початку вторгнення РФ загинули 106 українських медиків, з них 33 – на робочому місці – міністр Ляшко

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З початку вторгнення РФ загинули 106 українських медиків, з них 33 – на робочому місці – міністр Ляшко

За рік із початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну загинули 106 медиків, з них 33 – на робочому місці у медзакладах.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі національного телемарафону в четвер, наведені дані не враховують інформації про мобілізованих медиків.

Ляшко також повідомив, що з початку війни пошкоджено 1106 об'єктів медичної інфраструктури.

"Вони мають пошкодження різного ступеня - від вибитих шибок до дощенту зруйнованих стін та перекриттів. На жаль, 174 об'єкти не підлягають відновленню, їх треба будувати наново", - констатував міністр.

Ляшко уточнив, що найбільше від дій агресора постраждала медична інфраструктура Луганської, Донецької, Харківської, Чернігівської та Київської областей.

"Є пошкодження медзакладів Миколаївської області, жах твориться в Херсонській області, де раз на тиждень руйнуються медзаклади. Одним із останніх прикладів стала руйнація Херсонського центру крові. Доводиться переналаштовувати маршрути пацієнта та структуру надання медичної допомоги", - сказав він.

Водночас Ляшко повідомив, що, незважаючи на активні бойові дії, процес відновлення дозволених агресором об'єктів охорони здоров'я триває. МОЗ координує будівництво 15 зруйнованих об'єктів, зокрема у Сумській та Чернігівській областях. До робіт залучаються донори.

Водночас, за словами Ляшка, наразі обговорюється стратегія відновлення, зокрема насамперед зруйнованих об'єктів на прифронтових та деокупованих територіях, або розвивати медзаклади в регіонах, де зараз перебуває найбільша кількість тимчасово переміщених осіб.

Теги: #медики #моз #війна #загибель

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