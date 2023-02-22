Медицина

19:28 22.02.2023

Збитки українських медвишів через війну перевищують 385 млн грн

1 хв читати
Збитки українських медвишів через війну перевищують 385 млн грн

 

Унаслідок війни в Україні українські медичні виші, за даними шести закладів вищої освіти, зазнали збитків у розмірі близько 385,3 млн грн, ідеться у звіті Рахункової палати про ефективність використання коштів держбюджету, виділених Міністерству охорони здоров'я на підготовку медичних і фармацевтичних фахівців.

"Унаслідок війни РФ в Україні пошкоджено майно восьми вишів, що належать МОЗ, а Луганський та Донецький медуніверситети вимушено змінили місце розташування. Загальна сума завданих збитків, за даними шести вишів, сягнула 385,3 млн грн", - повідомляє Рахункова палата на своєму сайті.

Наразі в Україні функціонують 16 медичних вишів.

Теги: #війна #збитки #медвиші

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:41 22.02.2023
РФ за рік агресії вчинила понад 700 атак на об'єкти медичної інфраструктури України

РФ за рік агресії вчинила понад 700 атак на об'єкти медичної інфраструктури України

12:31 22.02.2023
У Києві презентували посібник "Гібридна війна Росії проти України. Як перемогти на інформаційному фронті"

У Києві презентували посібник "Гібридна війна Росії проти України. Як перемогти на інформаційному фронті"

10:28 22.02.2023
НАТО необхідно готуватися до реальності, в якій Білорусь буде повністю контрольована Кремлем - Інститут вивчення війни

НАТО необхідно готуватися до реальності, в якій Білорусь буде повністю контрольована Кремлем - Інститут вивчення війни

20:29 21.02.2023
Зеленський вважає важливим створення єдиного плану завершення війни в Україні

Зеленський вважає важливим створення єдиного плану завершення війни в Україні

15:55 21.02.2023
ООН внесла до даних про жертв війни в Україні одразу понад 800 загиблих і 2300 поранених

ООН внесла до даних про жертв війни в Україні одразу понад 800 загиблих і 2300 поранених

20:53 20.02.2023
Буш попереджав Обаму про підготовку агресії РФ проти України за п'ять років до окупації Криму - ЗМІ

Буш попереджав Обаму про підготовку агресії РФ проти України за п'ять років до окупації Криму - ЗМІ

18:28 20.02.2023
Китай включить до свого "мирного плану" заклики до припинення вогню та постачання зброї Україні – ЗМІ

Китай включить до свого "мирного плану" заклики до припинення вогню та постачання зброї Україні – ЗМІ

16:16 20.02.2023
Об’єднання Китаю з Росією призвело б до світової війни - Зеленський

Об’єднання Китаю з Росією призвело б до світової війни - Зеленський

14:52 20.02.2023
Ігнат: Кількість російської авіації, стягнутої на аеродроми з початку агресії, не змінилася - 700 літальних апаратів

Ігнат: Кількість російської авіації, стягнутої на аеродроми з початку агресії, не змінилася - 700 літальних апаратів

11:11 19.02.2023
Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції - Боррель на Мюнхенській конференції

Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції - Боррель на Мюнхенській конференції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Колишнього першого заступника глави МОЗ Комаріду підозрюють у безпідставній реєстрації ліків від COVID-19

Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 в Україні зростає, показники вакцинації впали – головний лікар

У Херсоні внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено будівлю обласного кардіодиспансеру, постраждали дві особи

Через блекаут лікарні не закриватимуть, але потрібно оптимізувати використання клініками приміщень – Ляшко

ВООЗ з початку війни зафіксувала 703 випадки нападу агресора на медустанови

ОСТАННЄ

Після реорганізації клінік у некомерційні підприємства у медуніверситетів виникла проблема використання клінічних кафедр – Рахункова палата

ТЧХУ навчає населення навичкам з надання домедичної допомоги

Майже половина українців оцінює свій психоемоційний стан на 3 із 5, третина громадян вважає, що він трохи погіршився за останній місяць – опитування

"Епіцентр" відправив українським медикам 50 реанімобілів на 133,5 млн грн

Суди з 2015 р. відкрили 199 проваджень у справах про фальсифікацію ліків, винесено один вирок - юрист

В Україну завезли небезпечні для вживання сири з Франції – Держпродспоживслужба

Бустерні щеплення проти COVID-19 дають недовготривалий ефект - французьке дослідження

Компанія "Байєр" із початку активного вторгнення РФ надала Україні допомогу на загальну суму понад EUR15 млн

Фармасоціації занепокоєні блокуванням роботи Держлікслужби та реєстрації ліків за спрощеною процедурою

Процедура спрощеної реєстрації зареєстрованих у країнах із жорсткою регуляторною системою ліків не є ефективною – IPMA

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА