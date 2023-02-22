Збитки українських медвишів через війну перевищують 385 млн грн

Унаслідок війни в Україні українські медичні виші, за даними шести закладів вищої освіти, зазнали збитків у розмірі близько 385,3 млн грн, ідеться у звіті Рахункової палати про ефективність використання коштів держбюджету, виділених Міністерству охорони здоров'я на підготовку медичних і фармацевтичних фахівців.

"Унаслідок війни РФ в Україні пошкоджено майно восьми вишів, що належать МОЗ, а Луганський та Донецький медуніверситети вимушено змінили місце розташування. Загальна сума завданих збитків, за даними шести вишів, сягнула 385,3 млн грн", - повідомляє Рахункова палата на своєму сайті.

Наразі в Україні функціонують 16 медичних вишів.