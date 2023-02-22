Медицина

13:19 22.02.2023

ТЧХУ навчає населення навичкам з надання домедичної допомоги

1 хв читати
ТЧХУ навчає населення навичкам з надання домедичної допомоги

Майже 100 тис. людей набули навичок першої домедичної допомоги від представників Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

"Червоний Хрест України продовжує навчати населення навичкам, які допоможуть не розгубитися у надзвичайних ситуаціях... Вже понад 97 тис. людей отримали навички щодо надання першої допомоги", - повідомило ТЧХУ на своєму офіційному сайті.

Представники ТЧХУ також проводять заняття з надання першої домедичної допомоги в рамках фотовиставки "Ми поряд", що проходить у Києві, присвяченій діяльності організації під час повномасштабної агресії Російської Федерації в Україні.

У рамках виставки також відбуваються інформаційні сесії з мінної небезпеки. Загалом за участю ТЧХУ з початку війни з правилами поведінки з вибухонебезпечними предметами ознайомилися майже 14 тис. осіб.

Один із пріоритетних напрямів ТЧХУ – надання психосоціальної підтримки населенню. За рік війни 246 тис. одержали таку допомогу.

Теги: #тренінг #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:00 21.02.2023
8 тисяч волонтерів Червоного Хреста України допомагають людям переносити тяготи війни - Доценко

8 тисяч волонтерів Червоного Хреста України допомагають людям переносити тяготи війни - Доценко

16:07 20.02.2023
Товариство Червоного Хреста України відкрило перший мобільний хаб

Товариство Червоного Хреста України відкрило перший мобільний хаб

20:08 19.02.2023
Волонтери ТЧХУ допомогли жителям Хмельницького, постраждалим від ракетної атаки РФ

Волонтери ТЧХУ допомогли жителям Хмельницького, постраждалим від ракетної атаки РФ

13:09 17.02.2023
У Києві відбудеться фотовиставка про діяльність ТЧХУ під час війни

У Києві відбудеться фотовиставка про діяльність ТЧХУ під час війни

12:09 17.02.2023
Ветерани, які отримали інвалідність унаслідок війни, отримають грошову допомогу - ТЧХУ

Ветерани, які отримали інвалідність унаслідок війни, отримають грошову допомогу - ТЧХУ

10:25 16.02.2023
Мобільні медбригади ТЧХУ надають населенню психологічну допомогу

Мобільні медбригади ТЧХУ надають населенню психологічну допомогу

12:38 15.02.2023
Товариство Червоного Хреста України передало лікарні у Костянтинівці обігрівачі та постільні набори

Товариство Червоного Хреста України передало лікарні у Костянтинівці обігрівачі та постільні набори

12:27 14.02.2023
DGNB Akademie проведе тренінг сталого будівництва у Львові

DGNB Akademie проведе тренінг сталого будівництва у Львові

19:18 13.02.2023
Червоний Хрест додатково перевірить документи співробітників і волонтерів після затримання колаборанта, який намагався проникнути до їхніх лав

Червоний Хрест додатково перевірить документи співробітників і волонтерів після затримання колаборанта, який намагався проникнути до їхніх лав

15:58 13.02.2023
ТЧХУ, ДСНС та Нацполіція розповіли дітям у Кам'янському про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечного предмета

ТЧХУ, ДСНС та Нацполіція розповіли дітям у Кам'янському про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечного предмета

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Колишнього першого заступника глави МОЗ Комаріду підозрюють у безпідставній реєстрації ліків від COVID-19

Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 в Україні зростає, показники вакцинації впали – головний лікар

У Херсоні внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено будівлю обласного кардіодиспансеру, постраждали дві особи

Через блекаут лікарні не закриватимуть, але потрібно оптимізувати використання клініками приміщень – Ляшко

ВООЗ з початку війни зафіксувала 703 випадки нападу агресора на медустанови

ОСТАННЄ

Майже половина українців оцінює свій психоемоційний стан на 3 із 5, третина громадян вважає, що він трохи погіршився за останній місяць – опитування

"Епіцентр" відправив українським медикам 50 реанімобілів на 133,5 млн грн

Суди з 2015 р. відкрили 199 проваджень у справах про фальсифікацію ліків, винесено один вирок - юрист

В Україну завезли небезпечні для вживання сири з Франції – Держпродспоживслужба

Бустерні щеплення проти COVID-19 дають недовготривалий ефект - французьке дослідження

Компанія "Байєр" із початку активного вторгнення РФ надала Україні допомогу на загальну суму понад EUR15 млн

Фармасоціації занепокоєні блокуванням роботи Держлікслужби та реєстрації ліків за спрощеною процедурою

Процедура спрощеної реєстрації зареєстрованих у країнах із жорсткою регуляторною системою ліків не є ефективною – IPMA

Спрощена процедура реєстрації в Україні ліків через війну стала неефективною – думка

"Добробут" запускає програму безкоштовних операцій для військових зі складними переломами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА