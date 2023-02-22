ТЧХУ навчає населення навичкам з надання домедичної допомоги

Майже 100 тис. людей набули навичок першої домедичної допомоги від представників Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

"Червоний Хрест України продовжує навчати населення навичкам, які допоможуть не розгубитися у надзвичайних ситуаціях... Вже понад 97 тис. людей отримали навички щодо надання першої допомоги", - повідомило ТЧХУ на своєму офіційному сайті.

Представники ТЧХУ також проводять заняття з надання першої домедичної допомоги в рамках фотовиставки "Ми поряд", що проходить у Києві, присвяченій діяльності організації під час повномасштабної агресії Російської Федерації в Україні.

У рамках виставки також відбуваються інформаційні сесії з мінної небезпеки. Загалом за участю ТЧХУ з початку війни з правилами поведінки з вибухонебезпечними предметами ознайомилися майже 14 тис. осіб.

Один із пріоритетних напрямів ТЧХУ – надання психосоціальної підтримки населенню. За рік війни 246 тис. одержали таку допомогу.