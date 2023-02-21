Медицина

18:47 21.02.2023

"Епіцентр" відправив українським медикам 50 реанімобілів на 133,5 млн грн

2 хв читати
"Епіцентр" відправив українським медикам 50 реанімобілів на 133,5 млн грн

Група компаній "Епіцентр" передала українським медикам уже 50 автомобілів швидкої допомоги, закуплених у рамках благодійної ініціативи "Рятуємо життя" на загальну суму 133,5 млн грн, повідомила пресслужба групи.

Згідно з пресрелізом, нову партію із 10 машин направили медикам Харкова, Миколаєва, Херсона, Дніпра, Кривого Рогу, Кременчука, Одеси, Вінниці.

"Я вірю, що нові реанімобілі допоможуть ще ефективніше та швидше реагувати на надзвичайні ситуації та надавати необхідну допомогу людям. Наша ініціатива "Рятуємо життя" продовжується", – повідомила співзасновниця ТОВ "Епіцентр К" Галина Герега.

За інформацією міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, з початку повномасштабного російського вторгнення пошкоджено чи захоплено 649 швидких.

Як повідомлялося, "Епіцентр" запустив акцію у своїй торговельній мережі для закупівлі 55 машин швидкої допомоги, перераховуючи кошти з кожної покупки у торговельних центрах мережі. За даними мережі, понад мільйон покупців підтримали благодійну акцію.

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві у грудні того самого року. Станом на кінець 2022 року мережа компанії об'єднує 79 торговельних об'єктів, що діють під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія" в різних регіонах країни.

Унаслідок бойових дій три ТЦ "Епіцентр" – у Чернігові, Маріуполі та Бучі – були повністю знищені. Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні. Загальна сума допомоги з початку широкомасштабного вторгнення в Україну перевищила 1 млрд грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #моз #епіцентр #реанімобілі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:22 15.02.2023
МОЗ за рік з початку війни відправило на лікування за кордон майже 500 онкохворих дітей

МОЗ за рік з початку війни відправило на лікування за кордон майже 500 онкохворих дітей

17:04 05.02.2023
Україна отримала ще один мобільний медичний кабінет від неурядових організацій Німеччини

Україна отримала ще один мобільний медичний кабінет від неурядових організацій Німеччини

21:57 03.02.2023
У МОЗ за підтримки Favbet розпочали перше в Україні дослідження ігрової залежності

У МОЗ за підтримки Favbet розпочали перше в Україні дослідження ігрової залежності

18:10 03.02.2023
У Херсоні внаслідок російського обстрілу згорів ТЦ "Епіцентр"

У Херсоні внаслідок російського обстрілу згорів ТЦ "Епіцентр"

14:13 30.01.2023
Українці мають право перетинати державний кордон для лікування за кордоном – МОЗ

Українці мають право перетинати державний кордон для лікування за кордоном – МОЗ

13:28 30.01.2023
Планові операції на віддалених від бойових дій територіях проводяться, МОЗ моніторить заповнюваність хірургічних ліжок – Ляшко

Планові операції на віддалених від бойових дій територіях проводяться, МОЗ моніторить заповнюваність хірургічних ліжок – Ляшко

15:01 28.01.2023
До Миколаєва та Вишгорода на Київщині передали надпотужні генератори для клінік від Rolls-Royce Power Systems та PerinGenerators Group

До Миколаєва та Вишгорода на Київщині передали надпотужні генератори для клінік від Rolls-Royce Power Systems та PerinGenerators Group

11:52 27.01.2023
Центрами розвитку трансплантації в Україні залишаються Київ і Львів, але трансплантацію органів уже можуть проводити 32 медзаклади країни – МОЗ

Центрами розвитку трансплантації в Україні залишаються Київ і Львів, але трансплантацію органів уже можуть проводити 32 медзаклади країни – МОЗ

14:53 20.01.2023
МОЗ ретельно моніторить введення в експлуатацію та використання закупленого за кошти держбюджету медобладнання – Ляшко

МОЗ ретельно моніторить введення в експлуатацію та використання закупленого за кошти держбюджету медобладнання – Ляшко

18:29 18.01.2023
Нових штамів коронавірусу в Україні не виявлено

Нових штамів коронавірусу в Україні не виявлено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Колишнього першого заступника глави МОЗ Комаріду підозрюють у безпідставній реєстрації ліків від COVID-19

Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 в Україні зростає, показники вакцинації впали – головний лікар

У Херсоні внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено будівлю обласного кардіодиспансеру, постраждали дві особи

Через блекаут лікарні не закриватимуть, але потрібно оптимізувати використання клініками приміщень – Ляшко

ВООЗ з початку війни зафіксувала 703 випадки нападу агресора на медустанови

ОСТАННЄ

Суди з 2015 р. відкрили 199 проваджень у справах про фальсифікацію ліків, винесено один вирок - юрист

В Україну завезли небезпечні для вживання сири з Франції – Держпродспоживслужба

Бустерні щеплення проти COVID-19 дають недовготривалий ефект - французьке дослідження

Компанія "Байєр" із початку активного вторгнення РФ надала Україні допомогу на загальну суму понад EUR15 млн

Фармасоціації занепокоєні блокуванням роботи Держлікслужби та реєстрації ліків за спрощеною процедурою

Процедура спрощеної реєстрації зареєстрованих у країнах із жорсткою регуляторною системою ліків не є ефективною – IPMA

Спрощена процедура реєстрації в Україні ліків через війну стала неефективною – думка

Мобільні медбригади ТЧХУ надають населенню психологічну допомогу

"Добробут" запускає програму безкоштовних операцій для військових зі складними переломами

Кличко вручив відзнаку реабілітологу-волонтеру, який допомагає відновлюватись пораненим захисникам

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА