"Епіцентр" відправив українським медикам 50 реанімобілів на 133,5 млн грн

Група компаній "Епіцентр" передала українським медикам уже 50 автомобілів швидкої допомоги, закуплених у рамках благодійної ініціативи "Рятуємо життя" на загальну суму 133,5 млн грн, повідомила пресслужба групи.

Згідно з пресрелізом, нову партію із 10 машин направили медикам Харкова, Миколаєва, Херсона, Дніпра, Кривого Рогу, Кременчука, Одеси, Вінниці.

"Я вірю, що нові реанімобілі допоможуть ще ефективніше та швидше реагувати на надзвичайні ситуації та надавати необхідну допомогу людям. Наша ініціатива "Рятуємо життя" продовжується", – повідомила співзасновниця ТОВ "Епіцентр К" Галина Герега.

За інформацією міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, з початку повномасштабного російського вторгнення пошкоджено чи захоплено 649 швидких.

Як повідомлялося, "Епіцентр" запустив акцію у своїй торговельній мережі для закупівлі 55 машин швидкої допомоги, перераховуючи кошти з кожної покупки у торговельних центрах мережі. За даними мережі, понад мільйон покупців підтримали благодійну акцію.

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві у грудні того самого року. Станом на кінець 2022 року мережа компанії об'єднує 79 торговельних об'єктів, що діють під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія" в різних регіонах країни.

Унаслідок бойових дій три ТЦ "Епіцентр" – у Чернігові, Маріуполі та Бучі – були повністю знищені. Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні. Загальна сума допомоги з початку широкомасштабного вторгнення в Україну перевищила 1 млрд грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).