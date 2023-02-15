Медицина

18:31 15.02.2023

Кличко вручив відзнаку реабілітологу-волонтеру, який допомагає відновлюватись пораненим захисникам

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Мер Києва Віталій Кличко вручив почесну грамоту фізіотерапевту та реабілітологу Олександру Єрьоміну – засновнику реабілітаційного центру, який на волонтерських засадах допомагає відновлюватись військовослужбовцям, що постраждали під час бойових дій. Про це повідомляє сайт Київської міської влади.

Реабілітаційний центр "EREMINCENTER" здійснює свою діяльність на території Київського велотреку, який був повністю реконструйований міською владою у 2017 році.

"Сьогодні дуже важливо об’єднувати зусилля для допомоги українським воїнам, які отримали поранення під час бойових дій, захищаючи Україну. І важливо, що оновлений київський велотрек має необхідні ресурси для роботи професійних та досвідчених реабілітологів, які знають свою справу та полегшують і прискорюють нелегкий шлях до одужання наших захисників та захисниць", – зазначив Віталій Кличко.

Центр допомагає військовослужбовцям на волонтерських засадах від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Команда працює над відновленням опорно-рухового апарату українських захисників за авторською методикою Єрьоміна – статично-динамічної фізичної реабілітації. Сам Олександр Єрьомін працював фізіотерапевтом у ФК "Шахтар", збірних України з гандболу, баскетболу, хокею та легкої атлетики.

Раніше Віталій Кличко вручив нагороду стрільцю 11-ї бригади Сил тероборони ЗСУ Олегу Василишину, який 16 грудня збив з ручного кулемета російську крилату ракету Х-101. Кличко передав йому нагрудний знак "Сталевий хрест" за дорученням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Теги: #кличко #реабілітація #єрьомін

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